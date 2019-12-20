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Yaşam

Kar adamlara hüzünlü veda

Uludağ’da kaybolduktan 17 gün sonra cansız bedenleri bulunan amatör dağcılardan Mert Alparslan son yolculuğuna uğurlandı. Efe Sarp ise bugün toprağa verilecek.

20.12.2019  03:07 - Güncelleme: 20.12.2019  03:07

Bursa Uludağ’da 1 Aralık’ta çıktıkları zirve yürüyüşü sırasında aniden bastıran sis sebebiyle kaybolan amatör dağcılar Mert Alparslan ile Efe Sarp’ın cansız bedenleri arama çalışmalarının 17 gününde bulunmuştu.  Kurtarma ekipleri tarafından bulundukları karla kaplı sarp kayalıklardan güçlükle alınan Alparslan ve Sarp’ın cansız bedenleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. İki genç amatör dağcının, vücut ısılarının 35 derecenin altına düşmesiyle oluşan ‘Hipotermi’ sonucu hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Yapılan otopsinin ardından Mert  Alparslan ile Efe Sarp’ın cenazeleri ailelerine teslim edildi. 

SON YOLCULUĞA ÇIKTI

Mert Alpaslan’ın cenazesi dün ikindi namazına müteakip İstanbul Büyükçekmece’deki Kuba Camii’nden kaldırıldı. Alparslan’ın eşi Burcu Alpaslan’ın taziyeleri kabul ettiği sırada güçlükle ayakta durabildi. Alparslan’ın halası Sedef Sayar, “Kimse böyle bir acı ile sınansın istemem. Herkes elinden geleni yaptı. Mücadele etmişler ama olmadı. Acımız çok büyük, iki pırıl pırıl evladımızı toprağa veriyoruz” dedi. 31 yaşındaki Mert Alparslan’ın cenazesi Büyükçekmece Yeni Mezarlığı’na defnedildi. Alparslan ile birlikte hayatını kaybeden Efe Sarp’ın cenazesi ise bugün Aydın Karacasu ilçesi Cumaönü Camii’nde öğleyin kılınacak namazın ardından yıllar önce kaybettiği babaannesinin yanında toprağa verilecek.

Mert Alparslan’ın babası oğlunun tabutunun başından ayrılamadı 

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