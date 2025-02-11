İSTANBUL 4°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2025 Salı / 13 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,0624
  • EURO
    37,2437
  • ALTIN
    3344.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Yaşam

Kar altında balık tuttular

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışına aldırmayan bazı vatandaşlar, Galata Köprüsü ile Bebek Sahili'nde balık tutmaya devam etti.

AA11 Şubat 2025 Salı 14:49 - Güncelleme:
Kar altında balık tuttular
ABONE OL

Kentin birçok ilçesinde yağan kar, gün içinde bazı bölgelerde etkisini artırdı.

Kara ve soğuk havaya aldırmayan bazı vatandaşlar ise Beşiktaş'taki Bebek Sahili ile Galata Köprüsü'nde balık tuttu.

Bebek Sahili'ne balık tutmaya gelen Berat Ümit Eriş, "Hobi olarak balık tutuyoruz. Az da olsa ufak ufak geliyor." dedi.

Kar yağınca daha çok balık çıktığını söyleyen Eriş, "Böyle bir zevkiniz varsa tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

Galata Köprüsü'nde balık tutan Nurullah Genç ise "Havalar şu an soğuk gidiyor ve bazen yağmur soğuğu kesiyor. Kestiği zaman dışarı çıkıyorum, buraya geliyorum balık tutmak için. Bazen yağmur bazen de dolu yağıyor. Her şeye rağmen hava güzel. Arada sırada büyük istavrit çıkıyor, güzel oluyor." şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.