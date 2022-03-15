Kar altında doğan kuzuları üşümemeleri için azık çantasında taşıyor

AA 15 Mart 2022 Salı 14:51 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 14:51

Kapullu Mahallesi Küpler mevkisinde hayvancılıkla uğraşan Mustafa Çelik, yaklaşık 200 koyununu her gün bölgedeki kırsal alana otlatmaya götürüyor.

Çelik, kar yağışıyla şartların zorlaştığı bölgede dünyaya gelen kuzuları hayatta tutmak için ayrı bir çaba sarf ediyor.

Bugün de hayvanlarıyla kırsal alana çıkan Çelik, bir koyunun doğum yaptığını fark etti.

Çelik, yeni doğan ve ayakta güçlükle duran kuzuyu eksi 10 dereceyi bulan soğuktan korumak için yanındaki azık çantasını kullandı.

Kuzuyu azık çantasında taşıyan ve yanından bir an olsun ayırmayan Çelik, yavrunun anne sütüyle beslenmesine de yardımcı olacak.

Çelik, 2 gün önce de kar altında dünyaya gelen kuzuyu üşümemesi için çantasında taşımıştı.

- "KOYUNUN DOĞUM YAPMASINA YARDIMCI OLDUM"

Mustafa Çelik, AA muhabirine, bugün koyunlarını otlatmaya çıkardığında herhangi bir doğum beklemediğini, ancak aniden bir koyunun sancı çektiğini fark ettiğini söyledi.

Koyunun doğum yapmasına yardımcı olduğunu anlatan Çelik, "Kuzu üşümesin diye böyle elimde, kucağımda ve çantamda taşıyorum. Doğumundan 6 saat sonra anne sütü almak zorunda. Annesini bırakamıyorum, almazsa anne sütünü, yaşama şansı olmuyor. Hem sıcak tutmak hem de yanımda taşımak zorunda kalıyorum." diye konuştu.