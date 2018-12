Kışın zor doğa koşulları ve arızalar ile mücadele eden Aras elektrik ekipleri hazırlıklarına yazın başlıyor. Metrelerce yükseklikte kar altında ve soğukta çalışan ekipler yaz aylarında sürekli antrenman yaparak kış için güç depoluyorlar.

Doğu’da vatandaşların kış günü elektriksiz kalmaması için büyük çaba sarf eden Aras Edaş ekipleri kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ve eksi 15 dereceye kadar düşen soğukta yüksek gerilim hatlarını adeta ölüme meydan okuyarak onarıyorlar. Aras Edaş’ın ‘Kar Kaplanları’ olarak isimlendirilen arazi timleri Erzurum, Ağrı, Bayburt, Iğdır, Erzincan, Kars ve Ardahan’da 2 milyon 226 bin 155 vatandaşı kucaklayarak yaklaşık 850 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti veriyorlar.

Aras elektrik arıza timleri gelen her ihbarı anında değerlendiriyor. Bölgenin coğrafi konumu göz önüne alındığında ekiplerin ne denli bir mücadele ortaya koydukları bir bakışta anlaşılırken personelin performansı da dikkat çekiyor.

Ekipler karayolunun sona ermesiyle snow track ve kar motorlarıyla arızalı gerilim hattına ulaşırken kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu arazide bir yandan da soğukla mücadele ediyor. Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü bölgede yaklaşık 4 metre uzunluğundaki direklerin üzerine çıkan ekipler dakikalarca esen rüzgâra direniyorlar. Arızanın giderilmesiyle bölge halkı yeniden ışığa kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Kar yağışı ve fırtınanın meydana getirdiği buz yükü nedeniyle başta Erzurum’un yüksek kesimleri ile Kars’ın Susuz İlçesi Gölbaşı Köyü Mezarsında yıkılan direkler Aras EDAŞ ekiplerinin geç saatlere kadar uğraşısı sonucu tamir edilerek yeninden enerji nakli yapar hale getirildi.

“0.5 metreye 7 kilo buz”

Erzurum’un Hınıs ilçesine bağlı köylerde fırtınanın da etkisi ile kar kalınlığı yer yer yarım metreyi buldu. Özellikle akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte enerji nakil hatlarına yağan karlar donarak buz kütlesi haline geldi. Oluşan buz kalıpları bir metre enerji nakil kablosuna 10-14 kg civarında yük bindi. Kablolarda biriken buzlar nedeni ile tonlarca ağırlığa varan baskı sonucu ağırlığa dayanamayan enerji nakil hatları, kısa sürede yerle bir oldu.

“Ekiplerin soğuk ile mücadelesi”

Elektrik direklerinin kablolarda biriken buz kütlelerinin ağırlığına dayanamayarak yıkılması bölgede enerji kesintilerine neden oldu. Elektrik arız ihbarını alan Aras EDAŞ personeli kısa sürede söz konusu bölgelere giderek çalışma başlattı. Çalışmalar esnasında kara kış ve zorlu doğa koşulları ile mücadele eden Aras EDAŞ personeli bir yandan da dondurucu soğuklara karşı ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Ekiplerin özverili performansı ile arızalar giderilerek vatandaşın mağdur olmaması sağlandı.

“Hatlar değiştiriliyor”

Aras EDAŞ Kars İl Koordinatörü Bülent Gürel, yakın zamana kadar bütün köylerin hatlarını değiştirerek, artık elektrik kesintisi ve arızaları minimum düzeye düşüreceklerini söyledi. Bu yıl içerisinde Kars’ın merkeze bağlı köylerinde çalışma yaptıklarını ifade eden Gürel, “Kars merkeze 25 kilometre uzaklıkta ve yüksek kesimde olan Akdere Köyünün elektrik hatlarını değiştirdik. 2018 yılı yatırım programlarını öncelikli olarak köylerin elektrik arızlarını ve kesintilerini önlemek üzere planladık” dedi.

Yıllara ve ağır kış koşullarına yenik düşmüş direk ve hatlarındaki enerji kaybını ortadan kaldırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten ARAS Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş ise, “ Kış boyunca ekiplerimiz mesai mevhumu gözetmeksizin sorumluluk bölgemizde her hangi bir nedenle meydana gelecek elektrik arızaları ve kesintileri gidermek için teyakkuzdalar. Kar yağışının fazla olduğu bölgelerde fırtınanın da etkisi ile enerji nakil hatları ve direklerde yoğun buzlanma oluyor. Buzun ağırlığı ve fırtınanın şiddetine dayanamayan enerji nakil hatlarında arızalar meydana geliyor. Eğitim ve ekipmanları ile kış koşullarına her an hazır olan ekiplerimiz gelen ihbarları anında değerlendirerek görev yerlerine intikal ediyorlar. Bölgemizin doğa ve kış şartları malumunuz ama bu koşullar bizim grevimizi yerine getirmemize mani olamaz” diye konuştu.