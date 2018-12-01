Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son dakika İstanbul Ankara hava durumu nasıl olacak? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. 2018 2019 Kar ne zaman yağacak sorusu, özellikle Ankara ve İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Aralık ayının başında Türkiye’nin çeşitli yerlerinden kar yağışı haberleri gelmeye başladı. Hava sıcaklıklarının 6-12 derece arasında düşdüğünü açıklayan Meteoroloji Genel Müdürü, bazı şehirlerde kar yağışı olacağını duyurdu. Küresel ısınma ile iklim dengeleri alt üst olduğunu belirten uzmanlar, kar yağışının İstanbul, Ankara ve İzmir'de başta olmak üzere tüm yurtta ne zaman başlayacağı ile ilgili açıklamalarda bulunuldu. Yurt geneli Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini ile ilgili ayrıntıları bu haberimizde derledik. Hava sıcaklıkların ciddi manada düşüş göstermesi üzerine Ankara ve İstanbul'da kar ne zaman yağacak sorularına hız kazandıran birçok vatandaş, internet üzerinden sorgulamalarına devam ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aktardığı verilere göre kar yağışı ile ilgili tahminler star.com.tr'de

İstanbul ve Ankara'da kar ne zaman yağacak konusu, son günlerin araştırılan hususları arasında yer almaya devam ediyor. Kış şartlarının kendisini iyiden iyiye hissettirmesi üzerine kar yağışı hakkında sorgulamalarına başlayan birçok vatandaş, soluğu arama motorlarında aldı.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan bilgilere göre Ankara ve İstanbul için kar yağışı ihtimali önümüzdeki 5 gün boyunca öngörülmüyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Hatay ve Aksaray çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyıları, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Şırnak, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli(21 – 50 kg/m2), Doğu Karadeniz kıyıları, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51 – 100 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BUZLANMA VE DON UYARISI: Bu sabah saatlerinde Kırklareli ve Edirne çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Hatay ve Aksaray çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyıları, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Şırnak, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli(21 – 50 kg/m2), Doğu Karadeniz kıyıları, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51 – 100 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BUZLANMA VE DON UYARISI: Bu sabah saatlerinde Kırklareli ve Edirne çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 10°C



Parçalı ve çok bulutlu

ISTANBUL °C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu



KIRKLARELI °C, 4°C



Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

EGE



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 8°C



Parçalı bulutlu

IZMIR °C, 13°C



Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 7°C



Parçalı bulutlu

MANISA °C, 13°C



Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ



Parçalı ve doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C



Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C



Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 17°C



Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ISPARTA °C, 12°C



Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, Aksaray ve Sivas çevreleri ile zamanla Kayseri ve Yozgat çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C



Parçalı ve çok bulutlu

CANKIRI °C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 7°C



Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 10°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 4°C



Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 8°C



Parçalı ve çok bulutlu

KARABÜK °C, 6°C



Parçalı ve çok bulutlu



ZONGULDAK °C, 8°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında (Arhavi, Hopa, Kemalpaşa)) çok kuvvetli olması bekleniyor.



AMASYA °C, 10°C



Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GİRESUN °C, 13°C



Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 12°C



Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 14°C



Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU



Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 10°C



Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, 4°C



Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

HAKKARİ °C, 5°C



Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 3°C



Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 14°C



Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DIYARBAKIR °C, 13°C



Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

GAZIANTEP °C, 14°C



Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SIIRT °C, 12°C



Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA



Doğu Karadeniz’in doğusunda fırtına bekleniyor.

KARADENİZ



Hava Durumu: Çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı, öğle batısı ile akşam geneli kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu öğle saatlerine kadar 5 (40 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-500 km/sa), doğusu 5 ila 7 (40-60 km/sa), zamanla batı ve güneybatıdan 6 ila 8 (75 km/sa), gece kuzey ve kuzeydoğu, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Doğu Karadeniz’de 1,5 ila 2,5m, doğusu 2,5 ila 3,5m Görüş: İyi, yağış anında orta; fırtına ve kuvvetli yağış anında zayıf.

MARMARA



Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE



Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi.

AKDENİZ



Hava Durumu: Çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu, öğle ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m,Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ



Hava Durumu: Çok bulutlu, yağmurlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.