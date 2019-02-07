Kar tatili 7 Şubat hangi illerde var (MEB Valilik son dakika Malatya ve Elazığ'da okullar bugün tatil mi?)

Kar tatili ile birlikte okullar bugün tatil mi 7 Şubat kar tatili hangi il ve ilçelerde var sorusunu beraberinde getirdi. Karın etkisini arttırdığı Malatya ve Elazığ'da da durum bu şekilde ve yağan kar çoğu yolun kapanmasına neden oldu. Bununla birlikte Malatya ve Elazığ'da eğitim gören öğrenciler "Elazığ ve Malatya'da bugün okullar tatil mi?" sorusuna cevap bulmaya çalışıyor. Malayta ve Elazığ'da okullar tatil olacak mı? MEB ve Valiliklerde kar tatili var mı? Gibi çeşitli soruların cevabını ve valilikten yapılan ilgili açıklamaya haberimizin alt kısmından ulaşabilirsiniz.

Soğuk hava dalgası ülkemize geri dönüş yapmaya başlıyor. Doğu Anadolu başta olmak üzere etkisini gösteren kar yağışının akşam saatlerinde etkisini arttırması bekleniyor. Okulların açılmasıyla beraber son dakika tatil haberleri gelmeye başlıyor.Veliler gözlerini bulundukları il ve ilçelerin yetkililerine çevirmiş durumda.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar ile soğuk havanın tekrardan yurda giriş yaptığı belirtiliyor.Bazı bölgeler için kar yağışından dolayı buzlanma ve don olayına karşı uyarıldı.Okulların açılmasıyla beraber son dakika tatil haberleri gelmeye başlıyor.Veliler gözlerini bulundukları il ve ilçelerin yetkililerine çevirmiş durumda.

DOĞU'DA KAR, BUZLANMA VE DON UYARISI



Van, Muş, Hakkari ile Bitlis için buzlanma ve don uyarısı yapıldı Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus görülecek. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.



Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Van'da 6, Bitlis'te 8, Hakkari'de 4 ve Muş'ta 10 derece ölçüldü.



Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 2, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 1, Bitlis ve Hakkari'de 2 derece olacak. Van Gölü'nde hava bulutlu ve kar yağışlı, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2-4 kuvvetinde esecek.



Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.





Meteorolojiden önemli açıklama



Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları azalacak



Meteorolojiden gelen son dakika bilgisine göre; Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak; Muğla ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı;





Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Bingöl, Erzurum ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya merkez ve doğu, Adana’nın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla’nın kıyı, Antalya’nın batı ilçeleri ile Adana ve Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı beklenmektedir.





Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu, yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), İç Ege ve Akdeniz ile İç Rüzgarın; Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa); İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden; Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa); Batı ve Doğu Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden, Hatay kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden yer yer tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu 9



İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 12



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde sağanak yağışlı 17



Bursa: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15



Adana: Çok bulutlu, kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı 17



Antalya: Çok bulutlu, kuvvetli, batı kesimleri ile il merkezinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yer yer aşırı olmak üzere sağanak yağışlı 15



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 18



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 18



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif karlı -3



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13





METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak; Muğla ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Bingöl, Erzurum ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya merkez ve doğu, Adana’nın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla’nın kıyı, Antalya’nın batı ilçeleri ile Adana ve Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı beklenmektedir.



HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu, yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), İç Ege ve Akdeniz ile İç Rüzgarın; Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa); İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden; Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa); Batı ve Doğu Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden, Hatay kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden yer yer tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya merkez ve doğu, Adana’nın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla’nın kıyı, Antalya’nın batı ilçeleri ile adana ve Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden; meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu, yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), İç Ege ve Akdeniz ile İç Rüzgarın; Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa); İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden; Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa); Batı ve Doğu Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden, Hatay kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden yer yer tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; oluşabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA



Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 15°C



Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 11°C



Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C



Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 9°C



Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Muğla'nın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde (60-80 zaman zaman 100 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

IZMIR °C, 17°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde sağanak yağışlı

MANISA °C, 16°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C



Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ



Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneydoğu, Hatay çevrelerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde(80-100 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C



Çok bulutlu, kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C



Çok bulutlu, kuvvetli, batı kesimleri ile il merkezinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yer yer aşırı olmak üzere sağanak yağışlı

BURDUR °C, 10°C



Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yer yer sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C



Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU



Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C



Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

CANKIRI °C, 8°C



Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ESKISEHIR °C, 9°C



Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 10°C



Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde bölge genelinin aralıklı hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

SİNOP °C, 16°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

BOLU °C, 12°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

DÜZCE °C, 17°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu



ZONGULDAK °C, 12°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, Gümüşhane ve Bayburt ile yağış alan yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde(50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.



AMASYA °C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



ÇORUM °C, 13°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu



SAMSUN °C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



TRABZON °C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



DOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri ile Erzurum ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ERZURUM °C, -3°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif karlı



KARS °C, -4°C



Parçalı ve çok bulutlu



MUŞ °C, -4°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif karlı



VAN °C, 4°C



Parçalı ve çok bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



DIYARBAKIR °C, 13°C



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



GAZIANTEP °C, 10°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



SIIRT °C, 13°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı



ŞANLIURFA °C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı



DENİZLERDE HAVA



Akdeniz’de fırtına; Kuzey Ege’nin kuzeyinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.



KARADENİZ



Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yer yer 6 (50 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan, öğle saatlerinde batısı güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağışta anında orta.





MARMARA



Hava Durumu: Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 6 (50 km/sa) kuvvetinde Dalga: 0,5 ila 1,5m, akşam saatlerinden itibaren yer yer 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.





EGE



Hava Durumu: Çok bulutlu, sabah saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi ile Güney Ege’nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar güneyi güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yer yer 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden itibaren kuzeyi 5 ila 7 (40-60 km/sa), Güney Ege’de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyi 1,5 ila 2,5m, akşam saatlerinden itibaren 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



AKDENİZ



Hava Durumu: Çok bulutlu, çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), batısı ile açıklarında 8 (75 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 3,5 ila 4,5m, Görüş: Zayıf.



VAN GÖLÜ



Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, gece saatlerinde 0,75m, Görüş: İyi, pus anında orta.





BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Çanakkale, akşam ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimleri ile Tekirdağ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



ÇANAKKALE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu Yakası, gece saatlerinde il geneli yağmurlu



BİLECİK °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu



BURSA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu



METEOROLOJİ'DEN UYARI!



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Amasya ile Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğleden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinde İzmir'in güneyi, Aydın kıyıları, Muğla, Adana'nın doğusu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



KAR YAĞIŞ ÇEŞİTLERİ



Kar tanelerinin şekli ve niteliğine göre değişik isimlendirmeler yapılır:



Lapa lapa: Durgun havada, çok soğuk olmayan ortamda birleşen kar tanelerinin çapı 1 cm'ye yaklaşır. İri taneler halinde gerçekleşen yağışa kuşbaşı kar veya lapa lapa adı verilir.

Sulusepken: Atmosferin üst kısımlarında fazla soğuk olmayan havada oluşan kar taneleri, yere yakın alanlarda artan sıcaklıktan dolayı erirler. erime ile yağmur veya karla karışık yağmur oluşur. Bu yağışa sulu kar veya sulu sepken adı da verilir.

Graupel (Bulgur): Normal kar tanelerinden daha küçük, yuvarlak, sert taneciklerdir. Çevresi ince bir buz tabakası ile kaplı olan taneler yere hızlı düşer ve zıplar.

Kuru kar: Aşırı soğuk ve nem oranının düşük olduğu havalarda, çapı 1 mm'den küçük kar kristalleri oluşur. Yerde ince bir kar tabakası oluşturan kar hemen erimediğinden çevreyi ıslatmaz.

Tipi: Kar yağışının, 56 km/s'tan hızlı rüzgarlarla birlikte oluştuğu durumdur. Görüş mesafesi düşer, yürüyüş güçleşir.



KAR



Kar, beyaz, parlak, çoğunlukla altıgen şekilli, buz kristallerinden oluşan bir yağış çeşididir. Buz kristalleri 0 °C altında su buharının Yoğunlaşması ile oluşur.



Çok sayıda kar kristal çeşidi olmasına rağmen hepsi altı köşelidir. Kar tanelerinin kristal yapıları birbirinin tıpa tıp aynısı değildir. Mikroskopla büyütülen kar taneleri üzerinde yapılan araştırmalarda, kristal yapıları birbirinin aynı olan iki kar tanesine rastlanmamıştır. Kar kristalleri üzerinde ilk araştırmaları yapan Amerikalı Wilson Bentley, gördüğü muhteşem sanat karşısında adeta büyülenmiş ve elli yıl boyunca sürekli kar kristali fotoğrafı çekmiştir. Elde ettiği 6000 resim içinde kristal yapıları birbirinin aynı olan iki kar tanesine rastlayamamıştır. Daha sonraları diğer bilim adamlarının sürdürdüğü çalışmalar neticesinde şimdiye kadar kar tanecikleri arasında aynı büyüklükte, aynı şekilde ve aynı sayıda su molekülü ihtiva eden iki kristal bile bulunamamıştır.



Kar kristallerinin şekillerinin çok fazla çeşitlilik göstermesi, popüler olan "birbirine benzer iki tane yok" ifadesine yol açmıştır. İstatistik olarak mümkün olmasına rağmen, yere inerken kristalin maruz kaldığı sıcaklık ve nem çok fazla değişkenlik gösterdiği için aynı şekilde iki kristal oldukça ender oluşur. 1885 yılından itibaren mikroskopla fotoğraflama yöntemi ile ikiz kar kristali arama girişimleri sonucunda bugün binlerce kar kristalinin farklı varyasyonlarını bilmekteyiz. Aynı koşullarda oluşan kar kristallerinin birbirlerine benzer olmaları, oluşum ortamları birbirine ne kadar çok benzerse, o kadar olasıdır. Birbirinin aynısı iki kar kristali 1988 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde tespit edilmiştir.



Çapları 2–4 mm, ağırlıkları ise yaklaşık 0,005 gram olan kar tanecikleri havanın gösterdiği direnç sebebiyle süzülerek (limit hızla) yere inerler. Bu inme sırasında tanecikler birbirlerini ittiklerinden yapışmazlar. Özelliklerini koruyarak yere inerler. Bunlar güneş ışığını tamamen yansıttıkları için beyaz olarak görülürler. Kar yağışı genellikle hava sıcaklığı -4 °C ilâ -20 °C arasındayken olur. Bu yağış, sıcaklık sıfırın altında birkaç derece olduğunda ağır, nemli, ebatları bir santimetreye ulaşan parçalar halinde gerçekleşir. “Lapa lapa kar yağması” tabiri bu durum için kullanılır. Atmosfer ile toprağın sıcaklıkları eşit olursa yüzeye ulaşan kar hemen erimez. Toprak sıcaklığı atmosfer sıcaklığının üzerinde ise, yere düşen kar kısa sürede erir.