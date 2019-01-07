Kar tatili, 8 Ocak Zonguldak yarın okullar tatil mi Zonguldak MEB Valilik son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı? Zonguldak’ta kar tatili olduğu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz. Zonguldak’ta kar yağışı başladı meteorolojinin günler öncesinden yaptığı kar yağışı uyarısı tuttu. Zonguldak'ta gece başlayan kar yağışı gündüz etkisini arttırdı ve Zonguldak Valiliği 7 Ocak pazartesi günü okulların tatil edildiğini açıkladı. Zonguldak'ta kar yağışı bugün yer yer etkisini arttırarak devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu,nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Muğla ve Aydın çevrelerinde yağmur şeklinde görülecek yağışların, Bugün Hakkari ve Şırnak'ın doğusunda, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Muş'un batısı ile Elazığ'ın kuzey ve doğusunda yoğun kar şeklinde (20-50 cm.) olması bekleniyor. Yağışların; Bugün Hakkari ve Şırnak'ın doğusunda, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Muş'un batısı ile Elazığ'ın kuzey ve doğusunda yoğun kar şeklinde (20-50 cm.) olması beklendiğinden başta çığ tehlikesi olmak üzere buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

ZONGULDAK 8 OCAK SALI OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak’ta kar tatili olduğu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

Eğitime kar engeli

Samsun Samsun Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, iç kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, Vezirköprü ilçesinin yanı sıra Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacakları aktarıldı. Çorum Çorum’da da kar yağışının etkili olduğu ilçelerde eğitime ara verilecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sungurlu, İskilip, Laçin ve Kargı ilçelerinde okulların için tatil edildiği bildirildi. Kastamonu Kastamonu'da ise kent merkezinin ardından Devrekani ilçesinde de okullar için tatil edildi. Kırıkkale Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitime ara verileceği ifade edildi. Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. Çankırı Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada merkez ve il genelindeki tüm okullarda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir gün tatil kararı alındı. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacak. Karaman Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. İlçe genelinde öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hıfzıssıhha Kurulunca ilçede ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. Uşak Uşak Valisi Funda Kocabıyık, akşam saatlerinde il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Vali Kocabıyık yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Mevcut hava şartları ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; İlimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlara ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 07.01.2019 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 07.01.2019 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna Saygıyla duyurulur." Karabük Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, Eskipazar, Eflani, Ovacık ile Yenice ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği, bu ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. Bingöl Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Bingöl merkez ve ilçelerde ulaşımda aksamaya neden oldu. Kent merkezi ile Kiğı ilçesi ve 281 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, İl Özel İdare ekipleri çalışma yürütüyor. Kar yağışının etkili olmasıyla, Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, merkez ile Adaklı, Kiğı, Yedisu ve Yayladere ilçelerindeki okullarda da eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Konu ile ilgili Valilik açıklaması şöyle: "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrencilerimiz ile merkeze bağlı köy okullarımız ve taşıma merkezi okullarımızda, ayrıca Adaklı, Kiğı, Yedisu ve Yayladere ilçelerimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarımızda 7 Ocak 2019 Pazartesi günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir." Isparta Isparta Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, kar yağışı nedeniyle köylerden kent merkezine taşımalı eğitimle gelen öğrenciler ve engellilere eğitim verilen özel kurumlarda eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı. Gelendost ilçesinde de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerle engelli öğrenciler için eğitime ara verildiği belirtilirken, hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı kaydedildi. Şarkikaraağaç ve Eğirdir ilçeleri genelinde ise eğitim ve öğretime ara verildiği açıklandı. Bolu Bolu il genelinde sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Okulların tatil edilmesi haberini twitter hesabı üzerinden duyuran Bolu Valisi Ahmet Ümit, şu ifadeleri kullandı: “Gençler, olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelinde eğitime bir gün süreyle ara verdik. Güzelce dinlenin, eğlenin, birazda ders çalışın, kendinize dikkat edin, hasta olmayın. Sizleri seviyoruz, unutmayın.” Ayrıca, muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak engelli ve hamile kamu personeline de 1 gün idari izin verildiği belirtildi. Amasya Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde tüm okullarda, Taşova ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Elazığ Kar yağışı nedeniyle Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerindeki taşımalı eğitim yapılan bazı okullar için tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerindeki bazı taşımalı eğitim merkezlerinin, yoğun kar yağışı nedeniyle 7 Ocak günü tatil edildiği duyuruldu. Sivas Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışının aralıklarla gün boyu devam edeceği, yüksek kesimlerde kuvvetli buzlanma, don olayı ve şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi. Bu nedenle taşımalı eğitimde aksamalar olabileceğinden il merkezi ve merkez köylerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı taşımalı eğitim yapılan her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği ifade edildi. Öte yandan Şarkışla ilçesinde de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacakları belirtildi. Yozgat Yozgat’ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde ve bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi. Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre hava muhalefeti nedeniyle bugün il merkezi başta olmak üzere Çayıralan ve Kadışehri ilçelerinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca hamile, engelli ve kronik hastalıkları bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı yer aldı. Nevşehir Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde eğitim öğretime bir gün ara verildi. Derinkuyu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Derinkuyu ilçe genelinde yağan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçe genelinde okullar tatil edildi” denildi. Ordu Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının kentin iç kesimlerinde devam ettiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İlimizin iç kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan ve bazı yerleşim yerlerinden etkili olan kar yağışı nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için Aybastı ve Çamaş ilçemizdeki tüm okullarda, Kabadüz ilçemizin Yokuşdibi Mahallesi'ndeki okullarda, Pazartesi eğitim-öğretime ara verilmiştir." Tokat Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilçeye bağlı belde ve köylerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği, ayrıca taşımalı eğitim sistemi kapsamındaki öğrenciler için okulların tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, ilçe merkezindeki okullarda eğitim-öğretime devam edileceği kaydedildi.

7 Ocak 2018 kar tatili ilan edilen okullar hangileri? Türkiye yoğun kar yağışı altında. Türkiye'de okullar tatil mi? Ankara'da, Konya'da okullar tatil edildi mi? İşte il ve ilçelerde kar tatili ilan edilen okullar? Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. İlçe genelinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitime (7 Ocak 2019) ara verildi. Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezinde eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yarın merkez ilçe ve bağlı köylerdeki okulların bir gün süreyle (7 Ocak 2019) tatil edildiği duyuruldu. Açıklamada, merkez ve bağlı köylerde görevli hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi. - Belediye ekipleri karla mücadeleyi sürdürüyor Şehir merkezinde yaklaşık 7 santimetreyi bulan kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, kaldırımlarda ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı. Belediye görevlilerinden Satı Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün öğleden sonra yağmaya başlayan kar nedeniyle temizlik çalışmalarına başladıklarını söyledi. Kent genelinde çalışma yürütüldüğünü ifade eden Demirci, "Karla mücadele yapıyoruz. Yollar ve kaldırımlarda kar temizliği gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlar daha rahat yürüyebilsin diye özellikle yaya kaldırımlarını temizliyoruz." dedi. Başkentteki kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceği belirtilerek, "eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" ifade edildi. Ankara Valiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre, meteorolojik tespitlerin kentte gün boyu devam eden kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceğini gösterdiğine dikkat çekildi. "Ankara'da eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" kaydedildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, kente etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bir gün (7 Ocak 2019) ara verildiğini duyurdu. Vali Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre gün boyunca süren yoğun kar yağışı ve geç saatlerde oluşması muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, yarın kentteki ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi. Ümit, engelli ile hamile kamu personeline de yarın bir gün idari izin verildiğini belirtti. Açıklamasında, öğrencilere tavsiyelerde bulunan Ümit, "Gençler, olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelinde eğitime bir gün süreyle ara verdik. Güzelce dinlenin, eğlenin, biraz da ders çalışın, kendinize dikkat edin, hasta olmayın. Sizleri seviyoruz, unutmayın." ifadelerini kullandı. Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. İlçe genelinde öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hıfzıssıhha Kurulunca ilçede ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitime ara (7 Ocak 2019) verilmesi kararlaştırıldı. Kar yağışı nedeniyle Kastamonu'da 8 ilçede okullar tatil (7 Ocak 2019) edildi. Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, Taşköprü, Ağlı, Küre, Araç, İhsangazi, Azdavay, Bozkurt ve Tosya ilçelerinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Kent merkezi ve Devrekani ilçesinde okulların tatil edildiği daha önce duyurulmuştu.Bingöl'de, kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı köyler ile 4 ilçede eğitime ara (7 Ocak 2019) verildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köyler ile Adaklı, Kiğı, Yedisu ve Yayladere ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, il merkezindeki okullarda eğitim ve öğretime yarın devam edileceği kaydedildi. Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle il genelindeki okulların tatil edildiği (7 Ocak 2019) duyuruldu. Uşak'ta da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara (7 Ocak 2019) verildiği belirtildi. Samsun, Çorum, Bingöl ve Konya'da bazı ilçelerde tatil. İç kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğu Samsun'da da Vezirköprü'nün yanı sıra Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara (7 Ocak 2019) verildiği duyuruldu. Çorum'da kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışının etkili olduğu bildirildi. Olumsuz hava şartları yüzünden yarın kent merkezindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi. Daha önce Sungurlu, İskilip, Laçin, Kargı, Uğurludağ, Dodurga, Osmancık, Boğazkale ve Oğuzlar ilçelerinde okulların tatil edildiği duyurulmuştu. Bingöl'de de kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı köyler ile Adaklı, Kiğı, Yedisu ve Yayladere ilçelerindeki tüm eğitim kurumları (7 Ocak 2019) tatil edildi. Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime (7 Ocak 2019) ara verildi. Kırşehir'in 4 ilçesinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kaman, Akpınar, Çiçekdağı ve Akçakent ilçelerinde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitim ve öğretime 7 Ocak Pazartesi günü ara verilmesinin kararlaştırıldı. İl merkezi ve Mucur ilçesinde kar yağışına göre değerlendirme yapılacağı belirtildi. Kar yağışı nedeniyle Karabük'ün 4 ilçesinde okullar tatil edildi (7 Ocak 2019) . Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, Eskipazar, Eflani, Ovacık ile Yenice ilçelerinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği, bu ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. Bitlis merkez, Mutki ve Tatvan ilçeleri ile bağlı köylerdeki okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerde yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 7 Ocak'ta idari izinli sayılacağı kaydedildi. Amasya'da, 2 ilçede okulların tamamı, 1 ilçede ise taşımalı eğitim tatil edildi (7 Ocak 2019). Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçedeki tüm okullar ile 4 ilçedeki taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime yarın ara (7 Ocak 2019) verildi. Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, Cide ve Pınarbaşı ilçelerinin tüm okullarında, İnebolu, Doğanyurt, Çatalzeytin ve Şenpazar ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Kent merkezi ile Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Küre, Araç, İhsangazi, Azdavay, Bozkurt ve Tosya ilçelerinde okulların tatil edildiği daha önce duyurulmuştu. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 6 okulda taşımalı eğitime bir gün ara verildi(7 Ocak 2019). Andırın ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçenin kuzeyinde bulunan mahallelerdeki Akifiye, Rıfatiye ve Altınyayla Ortaokulu ile Geben ilkokulu, ortaokulu ve lisesinde taşımalı eğitime, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bir gün ara verildiği belirtildi. Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma nedeniyle bugün il merkezi ve merkez köylerinde taşımalı eğitime ara verildi, Şarkışla ilçesindeki okullar da tatil edildi. Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çayıralan ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.Elazığ'ın Palu, Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki bazı okullarda eğitime yarın ara verildi. Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının kentin iç kesimlerinde devam ettiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İlimizin iç kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan ve bazı yerleşim yerlerinden etkili olan kar yağışı nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için Aybastı ve Çamaş ilçemizdeki tüm okullarda, Kabadüz ilçemizin Yokuşdibi Mahallesi'ndeki okullarda, Pazartesi eğitim-öğretime ara verilmiştir." Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il merkezinde kar yağışının etkili olduğu bildirildi. Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Kar yağışı dolayısıyla Reşadiye ilçesindeki belde ve köylerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği, ayrıca taşımalı eğitim sistemi kapsamındaki öğrenciler için okulların tatil edildiği duyurulmuştu.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana'nın doğu, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak, Afyonkarahisar'ın doğu kesimleri, Konya'nın güney ve batı ilçeleri, Ankara, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevreleri, Samsun'un iç kesimlerinde , Adıyaman'ın 1000 metre üzerinde olduğu kuzey kesimlerinde ve Konya-Antalya yolunun Toroslar bölümünde, Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı olması bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı; iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, iç ve batı kesimlerde kuzey ve batı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Adana'nın doğu, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların; Afyonkarahisar'ın doğu kesimleri, Konya'nın güney ve batı ilçeleri, Ankara, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevreleri, Samsun'un iç kesimlerinde , Adıyaman'ın 1000 metre üzerinde olduğu kuzey kesimlerinde ve Konya-Antalya yolunun Toroslar bölümünde, Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, doğu kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 3°C

Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 5°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu doğusu hafif karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra batısı kar yağışlı

KIRKLARELI °C, 0°C

Çok bulutlu

EGE

Çok bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar'ın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

IZMIR °C, 8°C

Çok bulutlu

MANISA °C, 6°C

Çok bulutlu

MUĞLA °C, 5°C

Çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana'nın doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak, Konya- Antalya yolunun toroslar bölümünde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 13°C

Çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı

BURDUR °C, 1°C

Çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

HATAY °C, 10°C

Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Ankara, Kırıkkale çevreleri, Konya'nın güney ve batı ilçeleri ile Konya- Antalya yolunun toroslar bölümünde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANKARA °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

CANKIRI °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

ESKISEHIR °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur zamanla karlakarışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu, yağmurlu zamanla karlakarışık yağmurlu

BOLU °C, 0°C

Parçalı çok bulutlu, kar yağışlı

DÜZCE °C, 3°C

Parçalı çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 4°C

Parçalı çok bulutlu, yağmurlu zamanla karlakarışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilen yağışların öğle saatlerinden sonra Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 4°C

Parçalı çok bulutlu, karlakarışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

TRABZON °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 6°C

Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu zamanla kar yağışlı

ERZURUM °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

IĞDIR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu karlakarışık yağmurlu

KARS °C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, zamanla kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin edilen yağışların Adıyaman çevrelerinde kuvvetli sağanak rakımın 1000 metre üzerinde olduğu kuzey kesimleri ile Diyarbakır'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GAZIANTEP °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

SIIRT °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz'in doğusu, Batı Akdeniz'in batısı ile Doğu Akdeniz açıklarında fırtına, Marmara, Doğu Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, batısı yer yer karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 (20-40 km/sa), doğusu akşam 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta Karadeniz'de 2,5m,akşam Doğu Karadeniz'in doğusu 3,0 ila 4,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeybatı, akşam kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Kuzey Ege’nin kuzeyi kar yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), batısı ile açıkları öğle ve akşam saatlerinde 6 ila 8 (50-75 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), öğle 6 ila 8 (60-75 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, yer yer 3,0 ila 4,0mGörüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, Rüzgâr: Doğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.