Bugün Kocaeli'nde okullar tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilik aracılığıyla kar tatili duyuruları sosyal medya yada tv kanallarında halka duyuru yapılacak. 8 Ocak Salı günü Bitlis, Bingöl, Adıyaman, Konya, Karaman, Afyonkarahisar, Batman, Isparta, Tunceli, Erzincan, Elazığ, Denizli, Çorum, Balıkesir, Bursa, Ağrı, Kocaeli ve Çanakkale'nin bazı ilçelerinde okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi. Kocaeli'nde okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili beklenen resmi açıklama geldi.

9 OCAK SALI - KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 8 Ocak'ta bir gün daha ara verildi. Alınan bilgiye göre, İlçe Kaymakamlığı tarafından ilçe genelindeki tüm okullar bugün de tatil edildi. 9 Ocak için ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İL İL HAVA DURUMU RAPORU

9 OCAK 2019 ÇARŞAMBA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?



ADANA'YA KAR ENGELİ! O İLÇE DE OKULLAR TATİL



ADANA'nın Pozantı ilçesinde aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.



Pozantı'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi. Pozantı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün süre ile idari izinli olduğu bildirildi.



Van'da 3, Bitlis ve Hakkari'de 1'er ilçede okullara kar tatili



VAN'ın Çatak, Bahçesaray, Başkale, Bitlis'in Adilcevaz ile Hakkari'nin Çukurca ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.



Bölgede etkisini artıran yoğun kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışı nedeniyle Van'ın Çatak, Bahçesaray ve Başkale ile Bitlis'in Adilcevaz ile Hakkari'nin Çukurca ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.



DENİZLİ'NİN O İLÇESİNDE OKULLAR TATİL



Denizli'nin Acıpayam, Babadağ, Bozkurt, Çameli, Çardak, Serinhisar ve Tavas ilçelerinde kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Acıpayam, Babadağ, Bozkurt, Çameli, Çardak, Serinhisar ve Tavas ilçelerinde kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle okulların bir gün tatil edildiğini belirtti.



Oğuz, Baklan, Çal ve Honaz ilçelerinde ise taşımalı eğitim verilen okullarda 1 gün süreyle eğitim yapılmayacağını kaydetti.



KAHRAMANMARAŞ'TA 4 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ



Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Dün gece saatlerinden itibaren bölgeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı, ulaşımda ve eğitimde aksamalara neden oldu. Kar kalınlıkları ilçe merkezinde 10 santimetrenin üzerine çıkarken, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreyi geçti. Kar yağışının gün boyunca devam edeceği yönündeki değerlendirmeler üzerine Elbistan, Afşin, Nurhak ve Ekinözü kaymakamlıkları, ilk ve orta dereceli okulların tamamında 9 Ocak 2018 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kar tatilini fırsat bilen öğrenciler ise soğuğa aldırmadan kardan adam yaptı.



SİVAS'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ



Sivas'ta etkili olan soğuk ve kar yağışı nedeniyle okullar 9 Ocak Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edildi. Bazı memurların da bir gün izinli sayılacağı belirtildi. Sivas Valiliği tarafından yapılan duyuruda, Çarşamba günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edildiği duyuruldu. Ayrıca; kamu kurum ve kuruşlarında çalışan; hamile, engelli, diyaliz, kalp, böbrek hastaları ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının Çarşamba günü bir gün süre izinli sayılacakları belirtildi.







NİĞDE'DE OKULLARA KAR TATİLİ



Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Twitter hesabından 'Kar, bir şehre ancak bu kadar yakışır' diyerek okulların bugün tatil edildiğini duyurdu. Vali Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çocukları sevindirdi. Şimşek, paylaşımda, 'Sevgili çocuklar; kar yağışı nedeniyle 9.01.2019 Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu muhteşem manzaranın tadını çıkarırken sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın. Geleceğimizin teminatı olan sizler, bizim her şeyimizsiniz' dedi.