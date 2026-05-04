Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek riskler göz önünde bulundurularak Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçe genelinde eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi.

Bolvadin, Şuhut, Çobanlar, İscehisar, Sultandağı, Başmakçı, İhsaniye ve Kızılören ilçelerinde de taşımalı eğitim kapsamında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edilen açıklamada, Büyükkalecik ve Anıtkaya köylerinde bulunan okullara taşımalı eğitimle gelen öğrenciler ve bu noktalardan Afyonkarahisar il merkezine devam eden ortaöğretim öğrencileri için de eğitime ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, Afyonkarahisar il merkezi, Dinar, Emirdağ, Evciler, Dazkırı, Hocalar ve Çay ilçelerinde ise eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam ettiğine işaret edilerek, eğitim öğretime ara verilen ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AFYONKARAHİSAR BAĞLANTILI 3 DEVLET YOLU KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TIR VE ÇEKİCİLERE KAPATILDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yollardaki son duruma ilişkin bilgi verildi.

Uşak-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar-Ankara devlet yollarının yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle 3 Mayıs saat 23.00 itibarıyla tır ve çekici araçlara kapatıldığı, diğer araçlara açık olduğu belirtilen açıklamada, "Bu yolları kullanan sürücülerimizin dikkatli olması gerektiğini hatırlatır, yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında Karayolları ekiplerimiz ve karla mücadele araçlarımızın görevinin başında olduğunu kamuoyunun ve vatandaşlarımızın bilgisine sunarız." ifadesi kullanıldı.

GAZİANTEP'TE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE EĞİTİME 3 İLÇEDE YARIN ARA VERİLECEK

Gaziantep Valiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Yavuzeli ilçelerindeki 39 okulda çatı uçması, cam kırılması gibi hafif hasar meydana geldiği belirtildi.

Yaşanan fırtınadan etkilenen okullardaki mevcut hasarların yeniden detaylı olarak gözden geçirilmesi ve hasar gören okullarda düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla eğitime yarın ara verildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrenciler ve velilerin tedirginlikleri de göz önünde bulundurularak, şiddetli yağış ve fırtınadan en yoğun etkilenen Şehitkamil, Şahinbey ve Nizip ilçelerinde bulunan resmi ve özel tüm okullarda, özel eğitim merkezlerinde, ana okullarında vb. tüm eğitim kurumları ve halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 4 Mayıs 2026 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. İlköğretimde çocuğu olan kadın personelle ilgili tedbirler kurum amirlerince alınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."