İSTANBUL 10°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kar yolu kapadı, ilaçlarını jandarma getirdi: Sizin hakkınızı nasıl öderim?
Yaşam

Kar yolu kapadı, ilaçlarını jandarma getirdi: Sizin hakkınızı nasıl öderim?

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası yolu kapanan köyde yaşayan ve ilacı biten hastanın ilaçları, jandarma tarafından temin edildi. Sevinç gözyaşları döken Ayan, 'Sizin hakkınızı nasıl öderim? Allah razı olsun.' diyerek ilaçlarını getiren jandarma personeline sarılıp teşekkür etti.

AA21 Ocak 2022 Cuma 16:47 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 16:47
ABONE OL

Dursun köyünde yaşayan 60 yaşındaki Emine Ayan, Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak, biten ilaçlarını temin etmesi gerektiğini ancak köy yolunun kapalı olması nedeniyle ilçe merkezine gidemediğini belirterek, yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine Ayan'ın ilaçlarını temin eden jandarma ekipleri, bunları köye ulaşmak için harekete geçti. Kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı köye araçla giden ekipler, Ayan'ın evine ulaşmak için bir süre karda yürüdü.

Zorlu yolculuğun ardından jandarma ekiplerini karşısında gören Ayan büyük sevinç yaşadı.

Sevinç gözyaşları döken Ayan, "Sizin hakkınızı nasıl öderim? Allah razı olsun." diyerek ilaçlarını getiren jandarma personeline sarılıp teşekkür etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.