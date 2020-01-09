09.01.2020 15:29 - Güncelleme: 09.01.2020 15:29

Bugün Atv ekranlarında saat 20:00'da yayınlanacak olan Kara Kule fimine dair araştırmalar hız kazandı. Kara Kule fimi konusu nedir? Kara Kule oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Stephen King'in 7 ciltlik roman serisinden esinlenerek çekilen filmin yönetmen koltuğunda Ron Howard var. Kara Kule fimi hakkında tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.





Roland Deschain, bütün evreni bir arada tutan Kara Kule'nin yok olmasını engellemek için, Siyah Giyen Adam olarak bilinen Walter O'dim'e karşı sürdürdüğü, sonsuz bir savaş içinde esir kalmıştır. Dünyanın kaderinin pamuk ipliğine bağlı olduğu, iyi ve kötünün ters düştüğü bu son savaşta Roland, kaleyi Siyah Giyen Adam'dan koruyacak tek kişidir. Stephen King’in “The Dark Tower” isimli eserinin sinema uyarlaması olan filmin senaristliğini Akiva Goldsman üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Ron Howard oturuyor.





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