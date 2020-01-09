İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8739
  • EURO
    6,532
  • ALTIN
    293.318
  • BIST100
    116793
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kara Kule fimi konusu nedir? Kara Kule oyuncuları kimler?
Yaşam

Kara Kule fimi konusu nedir? Kara Kule oyuncuları kimler?

Kara Kule fimi konusu nedir? Kara Kule oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bugün Atv ekranlarında saat 20:00'da yayınlanacak olan Kara Kule fimine dair araştırmalar hız kazandı. Stephen King'in 7 ciltlik roman serisinden etkilenerek çekilen film izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Kara Kule fiminin yönetmen koltuğunda Ron Howard var. Kara Kule fimi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

09.01.2020  15:29 - Güncelleme: 09.01.2020  15:29

Bugün Atv ekranlarında saat 20:00'da yayınlanacak olan Kara Kule fimine dair araştırmalar hız kazandı. Kara Kule fimi konusu nedir? Kara Kule oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Stephen King'in 7 ciltlik roman serisinden esinlenerek çekilen filmin yönetmen koltuğunda Ron Howard var. Kara Kule fimi hakkında tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 

KARA KULE FİMİ KONUSU NEDİR? 


Roland Deschain, bütün evreni bir arada tutan Kara Kule'nin yok olmasını engellemek için, Siyah Giyen Adam olarak bilinen Walter O'dim'e karşı sürdürdüğü, sonsuz bir savaş içinde esir kalmıştır. Dünyanın kaderinin pamuk ipliğine bağlı olduğu, iyi ve kötünün ters düştüğü bu son savaşta Roland, kaleyi Siyah Giyen Adam'dan koruyacak tek kişidir. Stephen King’in “The Dark Tower” isimli eserinin sinema uyarlaması olan filmin senaristliğini Akiva Goldsman üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Ron Howard oturuyor.KARA KULE OYUNCULARI KİMLER? 


Nikolaj ArcelIdris ElbaMatthew McConaugheyTom TaylorClaudia KimFran KranzKatheryn WinnickDennis Haysbert

İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD'nin Irak'taki üssünü füzelerle vurdu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bir ülke Türkiye karşıtı bildiriye imza atmadı
Bir ülke Türkiye karşıtı bildiriye imza atmadı

Bir ülke Türkiye karşıtı bildiriye imza atmadı

ABD Türkiye üzerinden Hindistan'ı tehdit etti
ABD Türkiye üzerinden Hindistan'ı tehdit etti

ABD Türkiye üzerinden Hindistan'ı tehdit etti

Selçuk Bayraktar'dan gece yarısı heyecanlandıran 'Akıncı' paylaşımı
Selçuk Bayraktar'dan gece yarısı heyecanlandıran 'Akıncı' paylaşımı

Selçuk Bayraktar'dan gece yarısı heyecanlandıran 'Akıncı' paylaşımı

'Orayı Hafter’e bırakmayız'
'Orayı Hafter’e bırakmayız'

'Orayı Hafter’e bırakmayız'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.