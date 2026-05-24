  • Kara yollarında bayram trafiği: 9 günlük tatili fırsat bilip yollara düştüler
9 günlük Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar nedeniyle otoyol ve kara yollarında yoğunluk yaşanıyor. Kara yollarındaki trafik yoğunluğunun arife gününe kadar sürmesi bekleniyor.

AA24 Mayıs 2026 Pazar 10:56
Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden hareket edenlerin otoyoldan geçişleri devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli ve Bolu, kesiminde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla birçok sürücünün yola çıkması nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Özellikle otoyolun Bolu kesimi Ankara yönünde Gerede-Karadeniz bağlantı yolu ile Ankara istikametindeki İzmit ilçesi Hatipköy Mahallesi mevkisinde yoğunluk yaşandı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Güzergahlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle trafiğin zaman zaman durma noktasına gelmesiyle uzun araç kuyruğu oluştu. Hasarlı trafik kazaları ve araç arızaları da ulaşımı yavaşlattı.

Kara yollarındaki trafik yoğunluğunun arife gününe kadar sürmesi bekleniyor.

