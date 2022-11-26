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Yaşam

Karabet Geçidi beyaza büründü

Van- Bahçesaray kara yolundaki Karabet Geçidi'nde, kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için çalışma başlatırken, ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20, kırsal Çatbayır Mahallesi'nde 5 santimetreye ulaştı.

DHA26 Kasım 2022 Cumartesi 09:50 - Güncelleme:
Karabet Geçidi beyaza büründü
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Van-Bahçesaray yolundaki 2 bin 895 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı, yer yer 20 santimetreyi buldu. Kent merkezinde dün akşam saatlerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen 2 ayrı çığ faciasında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin ise yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray yolu, 2 yıldır çığ riskinin olduğu zamanlarda ulaşıma kapatılıyor. Kara yolunda etkili olan kar yağışının ardından ekipler, çalışma başlattı. İlçeye bağlı kırsal Çatbayır Mahallesi'nde ise kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaşırken, ekipler de yolun kapanmaması için çalışma başlattı.

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