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Yaşam

Karabük'te 2 ev, samanlık ve traktör yandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan 2 katlı eve sıçradı. Yangında, 2 ev, 1 samanlık, 1 traktör, tarım araçları yanarken, kümeste bulunan tavuk ve güvercinler öldü.

DHA05 Temmuz 2020 Pazar 23:36 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 23:36
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Akşam saatlerinde, Eskipazar’a bağlı Şevkiler Köyü Demirciler Mahallesi’nde Osman Göktaş’a ait tek katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler Önder Akbaş’a ait 2 katlı eve sıçradı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gelerek yangına müdahale etti. Uzun uğraşanların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 ev, 1 samanlık, 1 traktör ve tarım araçları kullanılmaz hale geldi. Yangının çıktığı evi bahçesinde bulunan kümeslerdeki tavuk ve güvercinler de öldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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