Karabük'te pencereden düşen kadın yaralandı

IHA 09 Ekim 2020 Cuma 00:26 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 00:26

Karabük’te bir apartmanın dördüncü katından düşen 38 yaşındaki Fatma Yıldırım ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Soğuksu Mahallesi 1.Etap TOKİ Konutları İhlas Caddesi’nde bulunan 7 katlı bir apartmanda meydana geldi. Fatma Yıldırım isimli kadın 4. katta bulunan evinin penceresinden belirlenemeyen bir nedenle zemine düştü. Yıldırım’ı hareketsiz şekilde yerde gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Yıldırım Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Dört çocuk annesi olan ve hastanede tedavi altına alınan Yıldırım’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme çalışması başlattı.