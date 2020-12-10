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Yaşam

Karabük'te polislere çorba ikramı

Karabük'te restoran işleten Murat Hacıalioğlu, soğuk havada görev yapan polislere çorba ikram etti.

DHA10 Aralık 2020 Perşembe 23:56 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 00:02
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde restoran işleten Murat Hacıalioğlu, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde soğuk havada uygulama yapan polisleri ziyaret edip, sıcak çorba ikram etti.

Safranbolu'da restoran işleten Murat Hacıalioğlu, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde soğuk havada uygulama yapan polisler için çorba hazırladı. Çorbaları hazır kaselere dolduran Murat Hacıalioğlu, uygulama noktasında ısınmak için ateş yakan polisleri ziyaret ederek çorba ikramında bulundu. Sıcak çorbaları içen polisler, Murat Hacıalioğlu’na teşekkür etti.

Havaların soğuk olduğunu bunun için polislere çorba ikramında bulunduğunu ifade eden Murat Hacıalioğlu, "Bu soğuk havada işleri çok zor. Bizde elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Gerçekten hava çok soğuk Allah kolaylık versin" dedi.

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