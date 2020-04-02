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Yaşam

Karaman'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Berendi köyünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındığı bildirildi.

AA02 Nisan 2020 Perşembe 21:50 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 22:26
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Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Berendi köyünün giriş ve çıkışa kapatılarak karantina altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu karar gereğince adı geçen köyümüzde vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kararın ardından jandarma ekipleri, köye giriş noktalarında tedbir aldı.

Telefon dolandırıcıları yakalandı

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