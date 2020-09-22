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Yaşam

Karantina ihlali yaptılar... Yurda yerleştirildiler

Niğde'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 5 kişi yurda yerleştirildi.

AA22 Eylül 2020 Salı 19:33 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 19:33
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Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan 5 kişi, 900'er lire ceza verilerek Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Kovid-19 testi pozitif çıkan ve evlerinden ayrılarak karantina kararına uymadıkları tespit edilen 5 kişi, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilen 5 kişi, Ömer Halisdemir Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Yurtta karantinaya alınan ve 900'er lire ceza verilen 5 kişiden, kaldıkları süre boyunca konaklama ücreti de tahsil edilecek.

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