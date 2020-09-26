Karantinadan kaçtı seyahat ederken yakalandı

İHA 26 Eylül 2020 Cumartesi 21:14 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 21:14

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan traktör sürücüsü karantina kuralını ihlal ettiği belirlenerek kentteki KYK yurduna götürüldü

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde korona virüs (Covid-19) dolayısıyla evinde karantinada olması gereken şahıs, jandarma ekipleri tarafından traktörle seyahat ederken yakalandı. Şahsa 3 bin 180 lira para cezası uyguladıktan sonra karantinaya geçireceği KYK yurduna yerleştirildi.

Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından Alagöz köyü yakınlarında akşam saatlerinde yapılan uygulamada iki römork takılı traktörü durdurdu. Jandarma ekipleri yaptıkları kimlik kontrolünde traktör sürücüsü Hulusi H.’nin Covid-19 sebebiyle evde 14 gün süreyle karantinada kalması gerektiğini tespit etti. Evinin bulunduğu köyden 10 kilometre uzakta yakalanan şahsa 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanunun 282. maddesi gereğince karantina ihlali için 3 bin 180 lira para cezası uygulandı. Şahısla ilgili adli soruşturma açılırken, Hulusi H. daha sonra sağlık ekiplerince özel izole edilmiş araçla alınarak karantina ihlaline uymayanların yerleştirildiği Afyonkarahisar kent merkezindeki Tınaztepe Öğrenci Yurduna yerleştirildi.