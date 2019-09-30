Bu akşam Atv ekranlarında saat 20:00'da Karate Kid filmi ekranlara gelecek. Karate Kid filminin konusu nedir? Karate Kid oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. 2010 yılında vizyona giren Karate Kid filminin yönetmen koltuğunda Harald Zwart oturuyor. Dövüş ve aksiyon türünde çekilen filmin oyuncu kadrosunda; Jaden Smith, Jackie Chan ve Taraji P. Henson gibi isimler yer alıyor. Karate Kid filmi hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

KARATE KİD FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dre, Detroit'in en klas çocukları arasındayken annesinin kariyeri ikisinin de yolunu Uzak Asya’ya, Çin'e götürür. Dre zamanla sınıf arkadaşı Mei Ying'e yakınlık hisseder ve Ying de ona karşı boş değildir. Ancak kültürler arasındaki uçurum böyle bir arkadaşlığı olanaksız kılmaktadır. Daha da kötüsü, sınıfın kabadayısı olan Cheng, Dre'ye düşman olup nefes aldırmamaya yeminlidir. Dre yalnızca yüzeysel derecede karate bilmektedir; Cheng ise onu acımasızca yere yapıştırır. Farklı bir diyarda, yabancı bir ülkede yalnız olduğunu hisseden Dre'nin, tamirci Bay Han (Jackie Chan) dışında konuşacağı kimsesi yoktur. Aslında bir kung fu ustası olan Bay Han ve Dre birlikte çalışmaya başlayarak bir dostluğa adım atar. Han, Dre'ye kung fu'nun yumruk ve savuşturmayla değil, olgunluk ve sükunetle ilgili olduğunu anlatırken, Dre de kabadayılarla yüzleşmenin, hayatının dövüşü olacağını öğrenir.

KARATE KİD OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Karate Kid filminin oyuncu kadrosunda; Jackie Chan, Jaden Smith, Tarajı P. Henson ve Wenwen Han gibi isimler yer alıyor.