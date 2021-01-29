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Yaşam

Karaya oturan gemi mürettebatı kurtarıldı

Zeytinburnu'nda karaya oturan gemideki mürettebat 'varagele' yöntemiyle kurtarıldı.

DHA29 Ocak 2021 Cuma 18:27 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 18:27
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Zeytinburnu'nda önlerinde demirli bulunan ve hava muhalefeti nedeniyle karaya oturan 108 metre Comoros bayraklı STREAMLINE isimli gemide bulunan 2 personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 'varagele' yöntemiyle kurtarıldı.

Zeytinburnu, Ahırkapı'da fırtına nedeniyle Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLİNE" isimli kargo gemisi saat 15.00 sıralarında kıyıya sürüklendi. Sancak tarafından karaya oturduğu belirtilen gemi için, olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 3 kurtarma römorkörü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 bot ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edildi. Ekipler varagele sistemiyle Azarbaycanlı 53 yaşındaki Kaptan İlham Hüseyinov ve yağcı 23 yaşındaki Nurlan Glinjov'u kurtardı. Kurtarılan mürettebat sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gemiden kurtarılan Kaptan İlham Hüseyinov, "Büyük bir sıkıntı yaşanmadı. Ekipler yardımcı oldular sağ olsunlar. Ben iki aydır bu gemideyim benden öncekiler de 1 buçuk yıldır buradalar. Rüzgar sebebiyle karaya oturdu. Durumu fark ettik ama makinalar çalışmıyordu yapabileceğimiz bir şey yoktu. Sahil Güvenliğe, Kıyı Emniyetine haber verdik sağ olsunlar geldiler" dedi.

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