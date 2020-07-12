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Yaşam

Karayoluna çıkan tilki araç çarpması sonucu telef oldu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde karayoluna çıkan tilki, araç çarpması sonucu telef oldu.

İHA12 Temmuz 2020 Pazar 18:57 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 18:57
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Edinilen bilgiye göre, Sandıklı’da yiyecek aramak için ovaya indiği tahmin edilen bir tilki, Sandıklı Hüdai Kaplıcaları-Gürsu köyü karayoluna çıktı. Akdağ Tabiat Parkı’na yakın bir bölgede yola atlayan tilki, bir aracın çarpması sonucu telef oldu. Sürücüler kaza sonrası telef olan tilkiyi yol kenarına bıraktı.

Hasat sezonu nedeniyle sıklıkla kullanılan karayoluna yaban hayvanlarının da zaman zaman yiyecek aramak için çıktıklarını ve yolun karşısına geçmek için yolu kullandıklarını belirten vatandaşlar, araç sürücülerinin yolu kullanırken daha dikkatli olmalarını istedi.

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