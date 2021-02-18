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Yaşam

Karda mahsur kalan baba ve çocukları kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan baba ve 2 çocuğu kurtarıldı.

AA18 Şubat 2021 Perşembe 21:05 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 21:46
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Kahramanmaraş'ta kamyonetle karda mahsur kalan baba ve iki çocuğunun yardımına jandarma ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti.

Devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, içinde baba ve iki çocuğunun bulunduğu kamyonetin, Ahir Dağı Yedikuyular Kayak Merkezi mevkisinde kar ve tipiden dolayı mahsur kaldığını fark etti.

Ekipler kara saplanan aracı, bölgeye çağırılan Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.

Baba Tayfun Saygılı, kendilerine destek olan jandarma ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan, Göksun ilçesinde de aşırı kar yağışı sonrası yolların kapanması sonucu mahsur kalan çöp toplama aracında görevli belediye temizlik personeli de jandarma trafik ekiplerinin desteğiyle kurtarıldı.

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