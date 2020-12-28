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Yaşam

Kardeşiyle çorbacı önünde beklerken vuruldu

Bursa'da kardeşiyle çorbacı önünde beklerken vurdu, saldırganın kaçma anı kameralara yansıdı.

DHA28 Aralık 2020 Pazartesi 18:58 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 18:58
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Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, kardeşiyle çorbacının önünde bekleyen Çetin B. (26), kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Çetin B. hastaneye kaldırılırken, saldırganın kaçış anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Yeşilova Caddesi'ndeki çorbacının önünde meydana geldi. Kardeşiyle çorbacının önünde bekleyen Çetin B., kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla bacağından ve kasığından vuruldu. Çetin B. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Çetin B. olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KAÇIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırganın kaçtığı anlar ise çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin kaçarken şapkasını düşürdüğü ve koşarak uzaklaştığı görüldü.

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