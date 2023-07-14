İSTANBUL 36°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2023 Cuma / 26 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1643
  • EURO
    29,4077
  • ALTIN
    1645.29
  • BIST100
    6429.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kardeşler arasında miras kavgası kanlı bitti: 3 kişi öldü
Yaşam

Kardeşler arasında miras kavgası kanlı bitti: 3 kişi öldü

Samsun'un Terme ilçesinde kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA14 Temmuz 2023 Cuma 17:11 - Güncelleme:
Kardeşler arasında miras kavgası kanlı bitti: 3 kişi öldü
ABONE OL

Kırsal Akçaykaracalı Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Cavit A. (66) ile kız kardeşleri Nuran Topal ve Ayşe Ergen arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Cavit A, av tüfeğiyle Topal ve Ergen ile Ergen'in oğlu Murat Ergen ve mahallede kadastro çalışması yapan Mert Işık'a ateş etti.

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Nuran Topal, Ayşe Ergen ve Mert Işık müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Murat Ergen ise Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaçan Cavit A'yı kısa süre içinde yakaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.