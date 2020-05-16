Kargo ile yapma rakı sevkiyatı KOM'a takıldı

İHA 16 Mayıs 2020 Cumartesi 01:19 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 01:19

Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından, ilçede bulunan kargo firmalarında denetim gerçekleştirildi.

Milas Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan arama kararı doğrultusunda şüpheli kolilerde arama yapan ekipler, 120 litre yapma rakı ele geçirdi.

Koli sahibi şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten adli işlem başlatıldı.

Milas KOM Grup Amirliği tarafından Mayıs ayı içerisinde yapılan çalışmalarda toplam 200 litre etil alkol, çok miktarda içki yapım kiti ve çok sayıda tütün mamulü ele geçirilmiş, 15 şüpheli hakkında yine 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa muhalefetten adli işlem yapıldı.