İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9425
  • EURO
    6,5984
  • ALTIN
    285.133
  • BIST100
    113213
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, gerçek ortaya çıktı!
Yaşam

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, gerçek ortaya çıktı!

HAKKARİ'de, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Duriye Duman'ın (46), karın zarının arka duvarında 10 santimetre uzunluğunda, yarım kilogram ağırlığında tümör olduğu ortaya çıktı.

DHA25.12.2019  10:32 - Güncelleme: 25.12.2019  10:32
Duriye Duman, şiddetli karın ağrısı çekmesi üzerine Hakkari Devlet Hastanesi'ne gitti. Yapılan  tetkiklerde Duman'ın karın zarının arka duvarında 10 santimetre uzunluğunda tümör olduğu tespit edildi. Duriye Duman, hemen ameliyata alındı. Yaklaşık 6 saat süren ameliyatta yaklaşık yarım kilogram gelen tümör çıkarıldı.
 
Duman, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Opr. Dr. Akıncı, hastenelerinde ilk kez böyle bir ameliyat yaptıklarını söyledi. Dr. Akıncı şöyle konuştu: "Hastamızın karın ana damarının aort komşuluğunda böbrek arteri ve dalak arteri arasında yerleşmiş yaklaşık 10 santimetre bir kitle tespit ettik. Bu kitleden dolayı hazırlıklarımızı yapık ve iki gün önce hastamızı opera ettik. Kitleyi başarılı bir şekilde çıkardık. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bu başarının altında imzası olan ameliyathane, cerrahi servisi ve yoğun bakım hemşirelerimize teşekkür ediyoruz. Hastamızın durumu gayet iyi. En az kendisi kadar ben de mutluyum. Hakkari´de daha önce yapılmış bir ameliyat değil. İkinci basamak bir hastanede yapılacak bir ameliyat olarak düşünülemez. Kitlenin yerleşimi oldukça zor bir anatomik bölgedeydi. Bu nedene bu tür ameliyatlar genelde üçüncü basamak hizmet veren yerlerde yapılıyor. Biz ikinci basamak hizmet veren bir hastaneyiz. Bu imkanlar dahilinde başarılı bir operasyonla kitleyi çıkarmış olmak bizim için onur verici."

Alper Taş´tan çok tartışılacak itiraf: CHP´liler bana ´cumaya git´ dedi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Emekliye 452 lira ek zam müjdesi
Emekliye 452 lira ek zam müjdesi

Emekliye 452 lira ek zam müjdesi

İşte öne çıkan 3 il
İşte öne çıkan 3 il

İşte öne çıkan 3 il

The Guardian iddia etti: Yüzlercesi Hafter'in ordusuna katıldı
The Guardian iddia etti: Yüzlercesi Hafter'in ordusuna katıldı

The Guardian iddia etti: Yüzlercesi Hafter'in ordusuna katıldı

Fransa Akdeniz’de şer ittifakına katılıyor
Fransa Akdeniz’de şer ittifakına katılıyor

Fransa Akdeniz’de şer ittifakına katılıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.