Karısını odunla döverek öldürdü! Katil koca aranıyor

Olay saat 14.15 sıralarında ilçedeki Merkez mahalle Değirmen yanı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Halis Pekin (27) ve eşi Arzu Pekin'i (26) evlerinin önünde odunla döverek öldürdü. Ardından da kendisine ait kamyonet ile olay yerinde kaçtı.

KAÇAN KATİL ZANLISI ARANIYOR

Katil zanlısı Halis Pekin'e ait kamyonet ilçe dışında Gümüşhane-Trabzon karayolu kenarından terk edilmiş halde bulunurken, Pekin'in yakalanması için çalışma başlatıldı.

Arzu Pekin'in cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.