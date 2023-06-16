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Yaşam

Karne günü ilköğretim okulunda büyük rezalet! Çocukları LGBT paçavrasının önüne dizdiler

Tüm yurtta karne heyecanı yaşanırken İstanbul'da bir ilköğretim okulunda büyük bir rezalet gerçekleşti. Sınıf öğretmeni karne günü çocukları LGBT paçavrasının önüne dizip fotoğraf çektirdi. Skandal olay sonrası öğretmen hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

16 Haziran 2023 Cuma 17:23 - Güncelleme:
Karne günü ilköğretim okulunda büyük rezalet! Çocukları LGBT paçavrasının önüne dizdiler
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Türkiye'nin dört bir yanında yaklaşık 19 milyon öğrenci hem karne almanın hem de yaz tatiline çıkmanın heyecanını yaşarken İstanbul Silivri'deki Kavaklı İlköğretim Okulu'nda ise büyük bir skandala imza atıldı.

ÇOCUKLARI LGBT PAÇAVRASININ ÖNÜNE DİZDİ

Aile kurumunu yok etmek ve nesli bozmak için tüm dünyada faaliyet gösteren LGBT lobileri toplumu tehdit etmeyi sürdürürken tehlike okullara kadar ulaşmış durumda. LGBT sapkınlığını çocuklara aşılama projesinin son örneği İstanbul Silivri Kavaklı İlköğretim Okulu'nda yaşandı.

Okulda görevli Ahter Nur adlı sınıf öğretmeni karne dağıttığı küçük yaştaki öğrencilere LGBT paçavrasının önünde fotoğraf çektirdi. Skandal fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından da paylaşan Nur, okul müdürü ve velilerin tepkisi üzerinde skandal paylaşımlarını kaldırdı.

OLAYLA İLGİLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bu tür kötü örnekler kocaman yürekli öğretmenlerimizi de rencide ediyor. MEB ailesinin hukukunu korumak birinci vazifemiz. İlgili kişi hakkında yasal süreci başlattık" ifadelerini kullandı.

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