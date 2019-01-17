Karne hediyesi ne alabilirim? En güzel karne hediyeleri neler? Okul öncesi karne hediyeleri tavsiyesi nedir? İlköğretim Ortaokul ve lise öğrencilerine uygun karne hediye tavsiyeleri neler? sorularına yanıt arayan vatandaşlara kolaylık sağlamak adına bir kaç tavsiye hediye önerilerini bu haberimiz üzerinden paylaştık. 2018/2019 eğitim öğretim yılının ilk dönemi yarın karnelerin dağıtılmasının ardından sona erecek. Öğrencilerde karne heyecanı her geçen dakika daha da artarken, anneler ve babaları da hediye telaşesi sarmış durumda. İnternette 2019 yılında alınabilecek en güzel karne hediyeleri, okul öncesi, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine alınabilecek uygun karne hediyeleri araştıranlar için detaylar haberimizde. İşte en güzel karne hediyeleri

Yarın 18 Ocak 2019 Cuma günü öğrencilere dağıtılacak karnelerin ardından, 2018/2019 eğitim öğretim yılı sona erecek. Öğrencilerde karne heyecanı her geçen dakika daha da artarken, anneler ve babaları da hediye telaşesi sarmış durumda. İnternette 2019 yılında alınabilecek en güzel karne hediyeleri, okul öncesi, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine alınabilecek uygun karne hediyeleri araştırılıyor. Biz de en güzel karne hediyelerini sizler için inceledik ve haberimize ekledik..

Hediye almanın, daha doğrusu hediye seçmenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Acaba beğenir mi, kullanır mı, saklar mı, sevinir mi, uygun olur mu? şeklinde sorular uzar gider. Çocuğumuzu, yeğenlerimizi, öğrencimizi veya genel adıyla yakınlarımızı ne kadar iyi tanısak da hediyemiz karşısında ne hissedeceklerini tahmin etmekte zorlanıyoruz.



Bu yüzden, “karne hediyesi ne alabilirim?” Diyenlerin işini kolaylaştıracak en güzel karne hediyelerini listeledik. Çocuklar bu hediyelere oldukça ilgi gösteriyor.

EN GÜZEL KARNE HEDİYELERİ 2019!



Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında, kentte 790 okul birincisi, karne hediyesi olarak yakınlarıyla 5 yıldızlı otellerde tatil keyfi yaşayacak.



Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in hayata geçirdiği, "Başarılı Öğrenciye Tatil İyi Gelecek" projesi çerçevesinde, okulunu birincilikle bitiren öğrenciler tatille ödüllendirilecek.



Proje kapsamında, Antalya'da 790 ortaokul ve lise birincisi, bin 580 yakınıyla 5 yıldızlı otellerde 3 gün tatil yapacak.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin desteğiyle 5 yıldır yürütülen proje çerçevesinde, şu ana kadar 12 bin 85 kişi tatil yaptı.



Proje, öğrencileri başarıya motive etmek ve onların çalışma azimlerini artırmak amacıyla hayata geçiriliyor.



Türel, yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk olan projenin beşincisini gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.



Bunun, öğrenciler için anlamlı bir karne hediyesi olduğuna değinen Türel, şunları kaydetti:



"Öğrencilerimizin bundan sonraki eğitim yaşamlarına daha moralli devam etmelerine imkan sağlıyoruz. Bu sömestir tatilinde de Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 19 ilçemizde devlet okulu, özel okul ayırt etmeden okul birincilerini, yakınlarıyla konaklama tesislerinde misafir ediyoruz. Aileler de projeden çok memnun. Birçok aile ilk kez 5 yıldızlı otelde tatil yaptıklarını ifade ediyor."



EN GÜZEL KARNE HEDİYELERi, OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE!



1- İlginç pastel boya setleri



2- Makaron kulaklık



3- Elektrikli scooter



4- Kumbara



5- Akıllı çocuk saati



6- Buz pateni



7- Mini atlıkarınca



8- Parmak oyuncakları



9- Gece lambası



10- Bisiklet



11- Kitap



12- Scooter



13- Resimli saat



14- Ev salıncağı



15- Ayna



16- İsimli tişört



17- Bileklik



18- Ayakkabı



19- Beslenme çantası



20- Güneş gözlüğü



21- Çocuk golf seti



22- Drone

En Güzel Karne Hediyeleri



Karne hediyesi seçerken çocuğun yaşı da önemli tabii. Mesela, karne hediyesi okul öncesi öğrencisi için farklı, ilkokul öğrencisi için farklı, lise öğrencisi için çok daha farklı olacaktır. Bu yüzden her yaş grubu için ayrı ayrı tavsiye listesi hazırladık.



OKUL ÖNCESİ KARNE HEDİYELERİ TAVSİYESİ



Eğer aklınızdan kıyafet almak geçiyorsa hemen vazgeçmenizi öneriyoruz. Okul öncesi öğrencileri yaş itibariyle oyuncaklara ilgi duyacaklardır. Özellikle bu yaş grubu oyun setlerine bayılır! İlgi alanına uygun bir oyun seti onu oldukça heyecanlandıracaktır. Anasınıfı öğrencisi olup, okul öncesi eğitimi alan, 4-5 yaş çocuklar için en güzel anasınıfı karne hediyeleri şunlar:



MentalUP Zeka Oyunları (Tablet, telefon ve PC’den oynanabilen lisanslı zeka oyunudur. Hem bilimsel hem de çok eğlenceli.

Oyuncak mutfak seti, beyaz eşya seti veya benzeri ev eşyası minyatürleri (Kız çocuğu)

Yarış arabası seti, tren veya benzeri raylı oyuncak seti (Erkek çocuğu)

Lego, renkli bloglar ve benzer yapıda birleştirmeli oyun setleri (Kız, erkek ortak ilgi alanı)

Eğlenceli eğitim araçlarıyla doldurulmuş bir okul çantası (Kız, erkek ortak ilgi alanı)

Katamino, çılgın çubuklar gibi zeka oyunları (Kız, erkek ortak ilgi alanı)



Anasınıfı karne hediyeleri arasından 2018-2019’un en çok tercih edilenlerini listeledik. Şimdi ilkokul karne hediyesi tavsiyelerine göz atalım.



İLKÖĞRETİM 1. VE 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNE UYGUN KARNE HEDİYESİ TAVSİYELERİ



Facebook sayfamıza “6 yaşındaki oğluma ne hediye alabilirim? 7 yaşında kızım için karne hediyeleri nelerdir?” şeklinde sorular sık sık geliyordu. Tavsiye listemiz sayesinde bu soruları da cevaplamış olalım. İlköğretim 1 ve 2. Sınıf öğrencileri artık basit görünümlü setlerden ziyade daha etkin kullanabilecekleri oyuncaklara ilgi duyabilirler. İlkokul karne hediyesi olarak onlar için en güzel karne hediyelerini (bir kısmını) aşağıda listeledik.



MentalUP Eğitici Oyunlar (Kız, erkek ortak ilgi alanı)

Org(klavye), elektrogitar, ritim davul ve benzeri müzik aletleri minyatürü (Kız, erkek ortak ilgi alanı)

Kumandalı araba, helikopter ve benzeri araçların fonksiyonel olanları (Erkek çocuğu)

Süslü çocuklar için yetişkin aksesuarlarına benzer bayan aksesuarları: çanta, kolye, babet ve benzeri (Kız çocuğu)

Gobblet, Abalone, Trax, gibi zeka oyunları (Kız, erkek ortak ilgi alanı)



Çocuğunuz karne tatillerinde bilgisayar, tablet veya telefon ile sık sık meşgul oluyorsa onun için en güzel karne hediyesi MentalUP Eğitici Oyunlar olacaktır.



MentalUP, R.S.D tarafından Pedagojik Ürün olarak sertifikalandırılmış, TÜBİTAK destekli bilimsel bir uygulamadır. Günlük kullanım süresini, kullanıcı için uygun egzersizleri ve zorluk seviyelerini otomatik belirler, rehber yardımı olmadan çocuğunuzun zihinsel beceri gelişimini destekler. Üstelik bu esnada çocuğunuz sadece eğlenceli bir oyun oynadığını düşünür



İLKÖĞRETİM 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNE UYGUN KARNE HEDİYESİ TAVSİYELERİ



İlköğretim 3 ve 4. Sınıf öğrencileri yaş itibariyle biraz daha gerçekçi oyun veya araçlara ilgi duyabilirler. 8-9 yaş öğrenciler için de az önce bahsettiğimiz müzik aletleri uygundur. Bunun dışında, en güzel karne hediyesi önerilerimiz şu şekilde:



Karne hediyesi bisiklet, scooter, paten gibi araçlar oldukça ilgilerini çekecektir (Kız, erkek ortak ilgi alanı)

Sanal gerçeklik gözlüğü de bu aralar hem yetişkinlerin hem de çocukların ilgisini çekiyor (Kız, erkek ortak ilgi alanı)

Renkli, dijital, spor kol saatleri (Kız, erkek ortak ilgi alanı)

Scrabble, Monopoly, MentalUP ve benzeri zeka oyunları, oyun setleri (Kız, erkek ortak ilgi alanı)



HATIRLATMA: Tatillerde bilgisayar, tablet ve telefon ile oynamaya doyamayan çocuklar için en iyi karne hediyesi MentalUP Eğitici Oyunlar olacaktır. Sebebi şu:



Tablet veya telefonda MentalUP oynayan çocuk, sadece oyun oynadığını zanneder ve çok eğlenir çünkü MentalUP’ın beyin egzersizleri oyun formatında tasarlanmıştır. R.S.D (Ruh Sağlığı Derneği) tarafından incelenmiş, çocuklara faydalı bulunmuş ve PEDAGOJİK ÜRÜN sertifikası verilmiştir. Dolayısıyla, çocuğunuzun teknolojik cihazlarla geçireceği süreyi en verimli değerlendirme yöntemlerinden biridir. Ücretsiz deneme hakkı veriyor; deneyin.



ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ İÇİN KARNE HEDİYESİ NE ALINIR?



10-13 yaş arası çocuklar artık büyüdüklerinin farkında ve çocuksu oyuncaklardan pek hoşlanmıyorlar. Onlara büyüdüğünü hissettiren hediyeler seçmekte fayda var. Ortaokul öğrencileri için karne hediyelerini şu şekilde sıraladık:



“Kızıma karne hediyesi ne alabilirim?” diyenler kıyafete de yönelebilir çünkü bu yaş grubu kız çocukları artık kıyafetlerle daha ilgili olmaktadır.

Lisanslı futbol topu, lisanslı takım forması ve benzeri eşyalar erkek çocuğa karne hediyesi olarak alınabilir. Tabii futbola ilgi duyuyorsa.

Müzik çalar, renkli kulaklık ve spor çanta gibi aksesuarlar yine kız çocuklarının daha yoğun ilgisini görmekte.

Playstation, bilgisayar, tablet gibi teknolojik eğlence araçları biraz pahalı olsa da gayet mutlu edici olacaktır. (Kız, erkek ortak ilgi alanı)



LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN EN GÜZEL KARNE HEDİYELERİ



Artık oyuncakları bir kenara bıraktık. Hem yetişkinlerin hem de gençlerin kullanabileceği ürünler üzerinde yoğunlaşmakta fayda var. Araştırma ve gözlemlerimize göre lise çağındaki çocukların aşağıdaki hediyeler karşısında oldukça mutlu olduklarını düşünüyoruz:



Profesyonel bisiklet, denge scooter (Smart Balance), profesyonel kaykay, profesyonel paten ve benzeri araçlar (Kız, erkek ortak ilgi alanı)

Akıllı cep telefonu, tablet veya yeni bir laptop (Kız, erkek ortak ilgi alanı)

Lise öğrencileri için kıyafet oldukça önemli ve heyecan verici olur ancak onların zevklerini yakalamak oldukça zordur :) Daha önceden “bunu beğendim” dediği bir kıyafet biliyorsanız tercih edebilirsiniz (Kız, erkek ortak ilgi alanı)

Genç odası. Evet, bu biraz masraflı olabilir ama çocuk odasından genç odasına transfer olmak onlar için büyük bir mutluluk olacaktır (Kız, erkek ortak ilgi alanı)

Çok sevdiği bir bilgisayar oyunu (Genellikle erkek çocukların ilgisini çeker)



Üniversiteye geçiş sınavlarına hazırlanan gençler, beyinlerini zinde tutmak ve ders başarılarını artırmak için beyin egzersizi yaptıran materyalleri tercih ediyorlar. Rubik küpü gibi bazı oyuncaklar bu işi çok iyi bir şekilde yapıyor. Şu aralar beyin egzersizi kategorisindeki mobil uygulamalar da oldukça popüler. Bu tür uygulamaları hem çocuklar, hem de yetişkinler kullanıyor. Bilimsel beyin egzersizleri sayesinde dikkat, hafıza ve konsantrasyon gelişimini desteklemek mümkün!