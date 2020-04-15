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Yaşam

Karnına demir korkuluk saplanan kedi, kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, evin bahçe duvarındaki demir korkuluğun karnına saplandığı kedi, ekiplerce kurtarılarak, tedaviye alındı.

DHA15 Nisan 2020 Çarşamba 22:48 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 22:48
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Olay, öğleden sonra Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin bahçe duvarındaki demir korkuluklarının, kediye saplandığı görenler, durumu belediyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen İskenderun Belediyesi'ne bağlı Çevre Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, demir korkuluğu kesip, kediyi kurtardı. Yaralı kedi daha sonra Belediye'nin geçici hayvan barınma merkezine götürüldü. Burada veteriner hekimlerce tedavisi yapılan yaralı kedi, korumaya alındı.

Yaralı kedinin, tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğaya bırakılacağı bildirildi. 

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