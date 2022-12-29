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Yaşam

Karnına yorgun mermi isabet eden Dilber hayatını kaybetti

Gaziantep'te, annesiyle çöp atarken karnına yorgun mermi isabet eden Dilber Öztürkmen (16), tedavi gördüğü hastanede 13 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

DHA29 Aralık 2022 Perşembe 12:12 - Güncelleme:
Karnına yorgun mermi isabet eden Dilber hayatını kaybetti
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Olay, 16 Aralık günü Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi Annesi ile çöp atmak için dışarı çıkan Dilber Öztürkmen'in karnına tabancadan çıkan yorgun mermi isabet etti. Yere yığılan Öztürkmen, annesi tarafından bir özel hastaneye götürüldü. Dilber Öztürkmen, burada yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Öztürkmen, bugün sabaha karşı 13 günlük yaşam savaşını kaybetti. 7 kardeşin en büyüğü olan Dilber Öztürkmen'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Polis, Dilber Öztürkmen'in ölümüne neden olan kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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