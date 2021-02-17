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Yaşam

Kars'ta alıkoyma iddiası: 5 tutuklama

Kars'ta bir kızı kaçırıp alıkoydukları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı.

AA17 Şubat 2021 Çarşamba 20:09 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 20:09
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Kars'ta küçük yaşta bir kızı kaçırıp alıkoydukları öne sürülen 6 şüpheliden 5'i cezaevine gönderildi.

Kentin Halefoğlu köyünde 17 yaşındaki G.O'yu zorla kaçırdıkları öne sürülen 6 kişinin yakalanması amacıyla Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucu mağdur kızın alıkonulduğu evi belirleyen jandarma, düzenlediği operasyonla G.O'yu kurtarıp zanlılar S.O, T.O, B.O, N.O, M.O. ve K.O'yu yakaladı.

Ekipler, genç kızı ailesine teslim etti.

Adliyeye sevk edilen bu kişilerden T.O. adli kontrolle serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.

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