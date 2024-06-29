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  • Kars'ta baraj suyu çekildi, tarihi yapılar ortaya çıktı
Yaşam

Kars'ta baraj suyu çekildi, tarihi yapılar ortaya çıktı

Kars'ta baraj suyunun tahliye edilmesiyle yıllar önce su altında kalan Boğazköy'deki yerleşim yerleri yeniden gün yüzüne çıkmaya başladı.

AA29 Haziran 2024 Cumartesi 11:20 - Güncelleme:
Kars'ta baraj suyu çekildi, tarihi yapılar ortaya çıktı
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Büyük sulama projeleri alanlarının dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi, civardaki içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirilen "Göl Su Projesi" kapsamında 2018'de yapılan Kars Barajı'nın suyu kısmen tahliye edildi.

Büyük kısmı boşaltılan barajın altındaki eski Boğazköy'deki yerleşim yerleri ile okul binası ve cami gün yüzüne çıktı. Bazı vatandaşlar bu durumu fırsat bilerek bölgeyi ziyaret etti.

Göçmen kuşların yaşam alanı haline gelen baraj, kuş gözlemcileri ve fotoğrafçıların da uğrak yeri oldu.

  • Boğazköy Yerleşim
  • Karsta Baraj
  • Sualtı Yerleşimleri
  • göl su projesi

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