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Yaşam

Kars'ta sağanak sele yol açtı, yollar ulaşıma kapandı

Kars'ta etkili olan sağanak, sele yol açtı. Sel nedeniyle bir köy yolu taşlarla kaplanırken, taşan dere nedeniyle bir köy yolu da sular altında kalarak ulaşıma kapandı. Ekipler yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

DHA10 Temmuz 2020 Cuma 20:44 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 20:44
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Kars'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle oluşan selden dolayı birçok yol ulaşıma kapandı. Üzümlü ilçesine bağlı Sarakaya köyünün yolu, meydana gelen sel nedeniyle sular altında kaldı, taşlarla doldu. Bölgeye il özel idaresine ait iş makinesiyle AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kentin Kağızman ilçesi, Kars- Kağızman yolunun Kötek Köyü mevkiinde ise sağanak nedeniyle dere taştı. Yol taşan dere nedeniyle çamur ve taşlarla kaplandı. Geniş bir alanda da meyve sebze bahçeleri hasar gördü. Yol ulaşıma kapanırken, ekipler tekrar açılması için çalışma başlattı. 

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