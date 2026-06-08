Kartal'da motosiklet faciası: 2 ölü, 1 yaralı

İstanbul'un Kartal ilçesinde Serdar Ç'nin kullandığı 34 NOZ 242 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu Tuzla istikametinde Emir Enes D. idaresindeki 34 NOJ 043 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile motosiklette bulunan İpek Nisa T. yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüleri Enes Emir D. ile Serdar Ç'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan İpek Nisa T, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sürücülerin cenazeleri, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.