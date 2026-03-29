İSTANBUL 11°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2026 Pazar / 11 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4684
  • EURO
    51,2648
  • ALTIN
    6418.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  Kastamonu'da aile faciası! Baba, oğlunu tüfekle öldürdü
Yaşam

Kastamonu'da aile faciası! Baba, oğlunu tüfekle öldürdü

Kastamonu'da bir baba, evde tartışma yaşadığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından baba gözaltına alındı.

IHA29 Mart 2026 Pazar 07:14 - Güncelleme:
Kastamonu'da aile faciası! Baba, oğlunu tüfekle öldürdü
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkeze bağlı Ballık Köyü'nde ikamet eden 67 yaşındaki E.G., henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü 33 yaşındaki oğlu Murat Gökdağ ile tartışma yaşadı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine baba E.G., evde bulunan at tüfeğiyle oğluna ateş etti. Karın bölgesinden ağır yaralanan Murat Gökdağ, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından baba E.G. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Murat Gökdağ'ın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.