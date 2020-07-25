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Yaşam

Kastamonu'da çeken akıntıya kapılan iki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Kastamonu'nun Abana ilçesinde 'çeken akıntı'ya kapılan iki çocuk, vatandaşlarca kurtarıldı.

AA25 Temmuz 2020 Cumartesi 20:39 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 20:39
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Liman mevkisindeki sahilde denize giren Y.S.H ve F.E.H, dalgaların oluşturduğu çeken akıntıya kapıldı. Çocukların kıyıya çıkamadığını gören vatandaşlar, kumsaldaki can simitlerini alarak suya girdi.

Belediye ve polis ekipleri ile vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan çocuklar, 112 Acil Servis ekibince yapılan müdahalenin ardından Abana İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan belediye anons sistemlerinden yapılan duyuruda, sahil şeridinde denize giren vatandaşların çeken akıntıya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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