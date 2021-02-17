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Yaşam

Kastamonu'da Kovid-19 karantinası

Kastamonu'da bir site Kovid-19 önlemleri nedeniyle karantinaya alındı.

AA17 Şubat 2021 Çarşamba 21:25 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 21:25
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Kastamonu'da bir site, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir hafta süreyle karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi'ndeki bir sitesinin Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla 7 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

Sitede gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alındığı ifade edilen açıklamada, karantina süresince sitede ikamet eden vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek birimlerince karşılanacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, karantina süresince sitede ikamet eden kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar ile özel sektör çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.

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