Kastamonu'da orman yangını

DHA 16 Ekim 2020 Cuma 18:22 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 18:22

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ormanlık alanda, yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, orman işçileri ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5,5 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Musa Köyü Kurt Mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında yükselen alevleri ve dumanı fark eden mahalleli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve İnebolu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ancak rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı. Bunun üzerine çevre ilçelerden de Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipleri çalışmasıyla yangın, yaklaşık 5,5 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.