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Yaşam

Kastamonu'da PÖH'lerin nefes kesen tatbikatı

Kastamonu'da özel harekat polisleri 'kaçırılan minibüsü kurtarma' tatbikatı icra etti.

AA18 Aralık 2020 Cuma 19:39 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 19:39
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 Kastamonu'da özel harekat polislerince gerçekleştirilen tatbikatta minibüs kaçıran kişiler etkisiz hale getirildi.

Senaryo gereği minibüsün kaçırılması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ekipleri, zırlı araçla minibüsün önünü kesti.

Otobüse giren ekipler, 2 kişiyi saniyeler içinde etkisiz hale getirdi.

Tatbikat kapsamında ekipler, Ejder Yalçın aracından atış, taktiksel atış, keskin nişancı atışı, parkur atışı ve bina operasyonuyla da takdir kazandı.

Tatbikatı Kastamonu Valisi Avni Çakır ve İl Emniyet Müdürü Necati Denizci izledi.

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