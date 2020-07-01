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Yaşam

Kastamonu'da traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kastamonu-Daday karayolu üzerinde traktör ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İHA01 Temmuz 2020 Çarşamba 18:05 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 18:05
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Daday karayolu Kızılörençik Köyü Afurözü Mevkisinde Hasan Ç. (69) idaresindeki 06 RLT 43 plakalı Ford marka otomobil, Kastamonu istikametinden Daday istikametine gelen Erol S. (52) yönetimindeki 37 AH 674 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Ç., traktör sürücüsü Erol S. ile traktörde yolcu olarak bulunan Hüseyin Akkoçoğlu (75) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazanın ardından jandarma ekiplerince çevrede güvenlik önlemleri alınırken, ekipler incelemelerde bulundu.

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