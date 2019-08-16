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Kastamonu'daki feci kazada 40 günlük bebek hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Yazıçam mevkisinde iki otomobil çarpıştı. Kazada 40 günlük bebek hayatını kaybetti.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Tosya D-100 karayolu Yazıçam mevkiinde Ordu istikametinden İstanbul istikametine seyir halinde olan Ali Mamaş idaresindeki 34 ZN 9880 plakalı otomobil, aynı istikamete seyir halindeki Mustafa K. yönetimindeki 34 DR 0797 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Mustafa K. idaresindeki otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada Ercan Mamaş (24), Nazile Mamaş (43), Fatih Mamaş (18) ve 40 günlük bebek Mehmet Ali Mamaş yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 40 günlük bebek Mehmet Ali Mamaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
 
Öte yandan, kazada parmakları kopan bir yaralının ise parmakları olay yerinde uzun süre vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından arandı. Emniyet güçleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. 
Ayrıca kaza sonrası Mustafa K., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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