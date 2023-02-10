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Yaşam

Katedralden İstiklal Marşı yankılandı

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Türkiye ile dayanışma için Belçika'nın Anvers kentinde bulunan katedralin çanıyla İstiklal Marşı çalındı.

AA10 Şubat 2023 Cuma 18:36 - Güncelleme:
Katedralden İstiklal Marşı yankılandı
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Anvers Belediyesinin dün aldığı kararla kent merkezindeki tarihi katedralin önünde Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenler için bugün anma töreni düzenlendi.

Törene Anvers Belediye Başkanı Bart De Wever, Türkiye'nin Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen ve kentte yaşayan çok sayıda Türk katıldı.

Tören sırasında Türkiye ile dayanışma adına kilisenin çanıyla İstiklal Marşı icra edildi.

Kentin en eski yapısı olan Anvers Kalesi önüne de Türk bayrağı çekildi ve yarıya indirildi.

Anvers Belediyesi ayrıca depremzedelere yardım amacıyla 20 bin avro bağış yapma ve Belçika'dan Türkiye'ye gidecek yardım ekibine şehri temsilen bir itfaiyeci ilave etme kararı aldı.

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