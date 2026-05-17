Yaşam

Katil oğul parkta eli kanlı bulunmuştu: Anne ve baba son yolculuğuna uğurlandı

Konya'nın Meram ilçesinde oğulları tarafından bıçakla öldürülen anne ve babanın cenazeleri toprağa verildi.

AA17 Mayıs 2026 Pazar 14:24
Havzan Mahallesi'ndeki evlerinde oğulları Cihan D'nin saldırısına uğrayan Gökhan D. ve Nazife Çiğdem D. için Kurtuluş Bilal-i Habeşi Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından çiftin cenazeleri Kurtuluş Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye aile yakınlarının yanı sıra Konya Valisi İbrahim Akın katıldı.

- OLAY

Cihan D. (22), Havzan Mahallesi'ndeki evlerinde 15 Mayıs'ta tartışma sonucu babası Gökhan D. (57) ve annesi Nazife Çiğdem D'yi (56) bıçakla öldürdükten sonra evden kaçmıştı.

Cihan D'yi mahalledeki parkta bacağından bıçakla yaralanmış halde görenler durumu polise bildirmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplere, anne ve babasını bıçakladığını söyleyen şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheli Cihan D'nin kentteki özel bir üniversitenin hukuk fakültesinde öğrenci olduğu öğrenilmişti.

