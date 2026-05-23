Türkiye'nin yakın tarihinde Kahramanmaraş ve Mersin'de meydana gelen üç olay büyük infiale sebep olmuştu. Kahramanmaraş ve Mersin'in Tarsus ilçesinde Türkiye'yi derinden sarsan 3 ayrı cinayet olayına karışan saldırganların akıbeti benzer oldu. Toplumda büyük infial oluşturan olayların ardından hayatını kaybeden saldırganların cenazeleri, cenaze namazı kılınmadan sessizce defnedildi. Mezar yerleri ise açıklanmadı.

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, 11 Şubat 2015 tarihinde evine gitmek için şehirlerarası sefer yapan minibüse bindi. Şoför Suphi Altındöken, Mersin'e D-400 karayolundan gitmesi gerekirken güzergah değiştirerek Tarsus - Mersin Otoyolu'na doğru saptı. Tecavüz girişiminde bulunan Suphi Altındöken'e Özgecan biber gazı kullanarak engel olmaya çalıştı. Ancak sonrasında Suphi Altındöken tarafından birkaç kez bıçaklandı ve demir çubukla acımasızca dövüldü. Tarsus'a geri dönen zanlı olayı babasına ve bir arkadaşına anlatarak yardım istedi. Üç kişi Özgecan Aslan'ın cesedini ormanda ateşe verdi. Özgecan'ın cesedi, Cinderesi yatağında yüzünün ve vücudunun bir bölümü yanmış halde bulundu. Olayın ardından Suphi Altındöken, babası ve arkadaşı tutuklandı. Özgecan'ın katili Ahmet Suphi Altındöken, 11 Nisan 2016 tarihinde Adana Kürkçüler E tipi kapalı cezaevinde uğradığı silahlı saldırıda kalbine isabet eden mermi sonucu öldürülmüştü.

2016 yılında cezaevindeki silahlı saldırıda ölen katil Ahmet Suphi Altındöken'in cenazesi de bir süre alınmadı. 5'inci günün ardından katil Altındöken'in cenazesi gizlice alınarak Mersin'de açıklanmayan bir yere defnedilmişti.

15 Nisan 2026 tarihinde ise Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda okul saldırısı gerçekleşti. 14 yaşındaki öğrencisi İsa Aras Mersinli, okula babasına ait 5 tabancayı çantasına koyarak getirdi. Saldırgan Mersinli, burada 5. sınıfların olduğu kata yönelerek ateş etti. Saldırgan öğrenci, 10'u öğrenci 1'i öğretmen olmak üzere 11 kişiyi öldürdü ve 17 kişiyi yaraladı. Olayın ardından saldırgan İsa Aras Mersinli'de ölmüştü.

11 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırının ardından saldırgan İsa Aras Mersinli'nin cenazesinin, cenaze namazı kılınmadan Osmaniye'de defnedildi ortaya çıkmıştı. Saldırgan Mersinli'nin de mezar yeri gizli tutularak açıklanmadı.

Öte yandan 4 gün önce Mersin'in Tarsus ilçesinde de benzer bir olay yaşandı. Katil Metin Öztürk, Tarsus ilçesindeki lokantada tabanca ile ateş ederek çalışan Ahmet Ercan ile iş yeri sahibi Sabri Pan'ı öldürdü. Olay yerinden otomobiliyle kaçan şüpheli, Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda tır şoförü Gökay Selfioğlu'nu da vurarak öldürdü. Kaçmaya devam eden şüpheli, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen eski eşi Arzu Özden'i tabanca ile vurarak, Yeniköy Mahallesi'nde Abdullah Koca'yı ise motosikletle şarampole yuvarlayarak öldürdü. Kaçmaya devam eden şüpheli, Karakütük Mahallesi'nde çobanlık yapan gençlerden Yusuf Oktay'ı öldürdü. Şüpheli, saldırıları sırasında güzergah üzerindeki 8 kişiyi de yaraladı. Olayın ardından yapılan operasyonda şüpheli yakalanacağını anlayınca yanındaki silahla intihar etti.

6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaraladıktan sonra kıstırıldığı evde intihar eden katil Metin Öztürk'ün de cenazesi olayın ardından günler geçmesine rağmen alınmadı.

Türkiye'yi sarsan cinayetleri gerçekleştiren olayın faillerinin akıbetleri de benzer oldu.