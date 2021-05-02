Katip Çelebi Üniversitesinde görevli akademisyen Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

AA 02 Mayıs 2021 Pazar 07:10 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 07:11

İKÇÜ'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültemiz Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydın Işık vefat etmiştir. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ise sosyal medya hesabından, bir süredir hastanede tedavi gören Işık'ın (50) vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve üniversitemiz camiasına başsağlığı dilerim." mesajını paylaştı.

