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Yaşam

Kocaeli'de kavgayı ayırmaya çalışan şahsı öldüren cinayet zanlısına 25 yıl 6 ay hapis verildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kavgayı ayırmak isteyen akaryakıt istasyonu müdürünü öldüren şahıs, 25 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan cinayet zanlısı, mahkeme kararının ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İHA13 Şubat 2020 Perşembe16:44 - Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 16:44

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi D-100 karayolu üzerindeki bir benzinlik önünde 29 Temmuz 2017 yılında meydana gelen olayda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada benzinlikte bulunan, akaryakıt istasyonu müdürü Yılmaz Yiğit (39), kavga edenleri sakinleştirmeye çalıştı. İki grubun birbirine silah çekmesi üzerine arada kalan Yiğit, ayağında bıçaklanarak göğsünden vuruldu. Benzinlik çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlı ekipleri tarafından Gebze Farabi Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan incelemelerde Yiğit’i öldüren şahsın C.D. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan C.D.’nin adli kontrol şartıyla bırakılmasına karar verildi. Olayla ilgili açılan davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. C.D., ‘kasten adam öldürme’ suçundan 25 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, kararın açıklanmasının ardından C.D. hakkında yakalama kararı çıkarttı. Şahsın yakalanması için inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, C.D.’nin Tekirdağ;’ın Çorlu ilçesinde olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla C.D., yakalanarak gözaltına alındı.

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen C.D. tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

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