Kayaköy Gladyatör’ü bekliyor 

Oscar ödüllü Gladyatör filminin ikincisi çekilecek. Yönetmen Ridley Scott ‘Gladyatör 2’ için çalışmalara başladı. Filmin çekimlerinin Yunanistan, Hırvatistan ve Fethiye’deki Kayaköy’de yapılacağı iddia edildi. Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca Birinci Grup Anıtsal Yapı olarak tescil edilen Kayaköy, 1923 yılındaki mübadeleyle birlikte terk edildi ve burada Türkler yaşamaya başladı. Türklerin de bir süre sonra köyü terk etmesinden ve 1957 Fethiye Depremi ile köyün hasar görmesinden sonra bir daha yerleşik yaşam kurulmadı. Tarihi köy, şimdilerde yönetmen Scott’un çekimlerine başlayacağı Gladyatör 2 filmine set olma ihtimalinin heyecanını yaşıyor.

TURİZME KATKISI OLUR

Filmin, Kayaköy’de çekilmesi durumunda köyün tanıtımına katkı sağlayacağı ve 10 binlerce turistin köye geleceği öngörülüyor. Gladyatör 2 filminin çekimleri Kayaköy’de yapılırsa, köyün dünyanın dikkatini çekeceğini belirten araştırmacı-yazar Işık Taban, şunları söyledi: “Bu mirasın gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Gladyatör, dünyanın dikkatini buraya çekecektir. Gladyatör’ün devamı olarak bir belgesinin çekilmesi isabetli olacak.”