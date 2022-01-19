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Yaşam

Kaybolan balıkçı için arama çalışmaları 3 gündür devam ediyor

Manyas Gölü'nde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde sürüyor.

AA19 Ocak 2022 Çarşamba 14:46 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 14:46
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Balıkesir'de Manyas Gölü'ne açıldıktan sonra kaybolan balıkçının bulunması için arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor. Hamamlı Mahallesi'nden Manyas Gölü'ne açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan balıkçı Osman Arı'yı (61) arama çalışmaları sürüyor. Dün akşam saatlerine kadar yürütülen çalışmalarda Arı'ya ulaşamayan AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri, çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başladı. Botlarla göle açılan ekipler, dalgıç kıyafetleriyle gölde Arı'yı aramayı sürdürüyor Gölde ve sazlık alanlarda arama yapan ekiplere iz takip köpeği, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ve Komando timi de eşlik ediyor.

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